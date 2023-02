Adolescente fica ferida após cair do mirante do Banhado em São José

Corpo de Bombeiros informou que jovem teve ferimentos leves. Uma adolescente de 17 anos ficou ferida após cair do mirante do Banhado na manhã deste domingo (5) em São José dos Campos (SP).

O Corpo de Bombeiros informou que a jovem sofreu o acidente em um mirante na Avenida São José. A garota foi socorrida com ferimentos leves e levada ao pronto-socorro. A corporação não soube dizer a altura da queda sofrida.

Vittorio Ferla