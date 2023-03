Adolescente fica ferida após ser esfaqueada oito vezes pelo namorado em Boa Vista

Crime aconteceu na tarde desse domingo (12), no bairro Pintolândia. Vítima, de 15 anos, teve ferimentos no tórax e braço e foi encaminhada para o Hospital Geral de Roraima (HGR). Suspeito fugiu. Vítima foi levada ao Pronto Socorro Francisco Elesbão, anexo ao HGR, em Boa Vista

Uma adolescente, de 15 anos, ficou ferida após ser agredida com oito facadas pelo namorado, de 19 anos, na tarde desse domingo (12) no bairro Pintolândia, zona Oeste de Boa Vista. O suspeito fugiu e não foi localizado.

À Polícia Militar, testemunhas relataram que as agressões ocorreram depois que o casal teve um desentendimento.

Na ocasião, o suspeito pegou uma faca e correu atrás da vítima. Seis facadas atingiram o tórax da adolescente e as outras duas foram desferidas no braço direito dela.

A PM foi acionada por volta das 17h45 e encontrou a adolescente deitada no chão, com um sangramento forte em várias partes do corpo. Ela foi socorrida pelos agentes e encaminhada para o Hospital Geral de Roraima.

Os policiais realizaram buscas pela região para localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. O caso foi registrado no 4° Distrito Policial.

Vittorio Ferla