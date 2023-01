Adolescente morre afogado ao tentar fazer travessia do Rio Jacuí, diz Corpo de Bombeiros

Daniel Oliveira Machado, de 16 anos, teria perdido as forças e afundado nas águas do Balneário Santa Vitória, em Rio Pardo. Segundo bombeiros, vítima nadava a aproximadamente 300 metros de distância do local considerado seguro para banho. Adolescente morre afogado em balneário ao tentar fazer travessia de rio no RS

Um adolescente de 16 anos morreu afogado no Balneário Santa Vitória, em Rio Pardo, a 147 km de Porto Alegre. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do município, ele estava com um amigo e tentava atravessar o Rio Jacuí a nado, mas teria perdido as forças e afundado na água. O corpo da vítima foi encontrado às 15h10 de sábado (28).

De acordo com o sargento dos bombeiros de Rio Pardo Carlos Alberto Heitling, o adolescente nadava a aproximadamente 300 metros de distância do local considerado seguro para banho. Ele afirma que havia guarda-vidas no balneário e que o profissional se encaminhava para alertar o jovem, mas não chegou a tempo.

Segundo o sargento, o trabalho maio dos guarda-vidas é o de conscientizar e alertar os banhistas. “Na área de banho, eles atuam na prevenção, e até o momento, não foi necessário efeturar nenhum salvamento. O maior risco é nestas travessias de rio que alguns fazem mesmo com a orientação de que é muito arriscado e para que não façam”, explica.

Essa é a primeira morte por afogamento no ano em Rio Pardo. A cidade é muito visitada por causa dos balneários banhados pelo Rio Jacuí.

O corpo de Daniel está sendo velado na Capela Vila Nova. O sepultamento ocorrerá a partir das 17h deste domingo (29), no Cemitério Municipal.

