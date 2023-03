Adolescente morre ao ter bicicleta atingida por moto em Itápolis

Ciclista de 13 anos morreu no local e motociclista sofreu ferimentos graves. Segundo a Polícia Rodoviária, moto ultrapassou em local proibido e ciclista trafegava na faixa de rolamento. Um adolescente de 13 anos morreu em um acidente entre a bicicleta em que ele estava e uma moto, na Rodovia Doutor Maurício Antunes Ferraz (SP-317), em Itápolis (SP), na noite desta quinta-feira (10).

Segundo informações da Polícia Rodoviária, um motociclista tentou fazer uma ultrapassagem em local proibido e acabou atingindo o ciclista, que estava na faixa de rolamento da pista, o que também é irregular.

O adolescente morreu no local e o motociclista sofreu ferimentos e graves e precisou ser levado ao pronto-socorro da cidade. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Vito Califano