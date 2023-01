Adolescente morre após bater de moto contra caçamba de entulhos em Macaé

Acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (26), no bairro Sol y Mar. Segundo a PM, a vítima, identificada como Rennan Matheus da Costa Machado, de 17 anos, era natural de São João de Meriti. Jovem morreu depois de bater contra caçamba de entulho em Macaé

Andréia Freitas/g1

Um jovem, identificado como Rennan Matheus da Costa Machado, de 17 anos, morreu após bater de moto em uma caçamba de entulhos em Macaé, no Norte Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, ele era natural de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e havia pegado a moto de um amigo.

A vítima estava sem capacete quando se envolveu no acidente, ocorrido por volta das 4h desta quinta-feira (26), na Av. Evaldo Costa, uma das avenidas mais movimentadas de Macaé.

A moto, que estava sem placa, só foi identificada por meio do chassi. Segundo o boletim de ocorrência, o condutor estava em alta velocidade, quando perdeu o controle da direção e bateu contra a caçamba.

O corpo foi encaminhado pela Defesa Civil para o Instituto Médico Legal.

A Delegacia deve investigar se o motociclista realmente causou o acidente sozinho. As imagens do comércio local podem ajudar a esclarecer o acidente.

A moto foi levada para a 123ª DP.

Vito Califano