Adolescente morre após batida frontal entre motocicleta e carro na BR-174, ao Norte de Roraima

Acidente aconteceu na manha~deste domingo (26), no km 638 da rodovia. Instituto Médico Legal foi acionado para remover o corpo da vítima, de 17 anos. Corpo do adolescente foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Boa Vista.

Um adolescente, de 17 anos, morreu após uma colisão frontal entre a motocicleta que ele conduzia e uma caminhonete na manhã deste domingo (26). O acidente aconteceu no km 638 da BR-174, em Pacaraima, município localizado ao Norte de Roraima.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 6h45. A vítima morava na vila Três Corações, em Amajari.

A caminhonete seguia em sentido crescente (Boa Vista – Pacaraima) da rodovia. Já o adolescente trafegava no sentido decrescente.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e realizou a remoção do corpo da vítima para Boa Vista. A perícia também esteve no local do acidente e, segundo a PRF, o laudo pericial deve ser concluído em até cinco dias.

