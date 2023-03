adolescente-morre-atropelada-em-rodovia-que-liga-campinas-a-indaiatuba

Vítima foi levada ao Pronto Socorro do Hospital Mario Gatti, mas não resistiu. Hospital Mário Gatti, em Campinas (SP).

Eduardo Lopes

Uma adolescente de 14 anos morreu na tarde deste sábado (11) após ser atropelada por um carro na Rodovia SP-073, estrada que faz a ligação entre Campinas (SP) e Indaiatuba (SP).

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 16h50, quando a vítima atravessou a pista para acessar o bairro e o veículo não teve tempo de frear ou desviar.

A menina foi socorrida no local e levada ao Pronto Socorro do Hospital Mário Gatti, em Campinas, mas não resistiu.

A corporação informou que foi realizado teste de bafômetro e o motorista não estava alcoolizado.

Vittorio Ferla