Adolescente que conduzia motocicleta sem documentação é apreendido com 50 sachês de cocaína em Salmourão

Ocorrência foi registrada durante fiscalização da Polícia Militar na Avenida Santos Dumont, neste sábado (25); moto também foi apreendida. Adolescente é apreendido com 50 sachês de cocaína em Salmourão (SP)

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido com 50 sachês de cocaína durante uma fiscalização da Polícia Militar na Avenida Santos Dumont, em Salmourão (SP), neste sábado (25).

Ele conduzia uma motocicleta quando foi abordado pelos agentes e, ao ser questionado sobre a documentação, “demonstrou nervosismo”, informando aos policiais que era menor de idade e não portava os documentos da moto.

Os agentes, então, iniciaram uma busca pessoal e localizaram 50 sachês de cocaína prontos para a venda no bolso direito da calça do adolescente, que afirmou ter buscado a droga em Osvaldo Cruz (SP).

O jovem foi conduzido para a Delegacia de Adamantina (SP), onde permaneceu apreendido.

A moto também foi apreendida.

