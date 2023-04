Adolescente tem reações alérgicas e lesões nos olhos após usar pomada capilar em Santa Rosa de Viterbo, SP

Jovem de 17 anos chegou a ser atendida no HC-UE, de Ribeirão Preto, e ainda sente dificuldades na visão. Anvisa confirmou que produto usado é autorizado no Brasil, mas que investiga o caso. Fabricante informou que pomada passou por testes de segurança. Adolescente tem queimaduras e reações alérgicas depois de usar pomada modeladora

Uma estudante de 17 anos teve reações alérgicas no couro cabeludo e lesões nos olhos após utilizar uma pomada modeladora para tranças no cabelo em Santa Rosa de Viterbo (SP).

O caso ocorreu na última segunda-feira (27), mas foi levado à Polícia Civil, com registro de boletim de ocorrência, na sexta-feira (31).

A jovem chegou a ser atendida em um pronto-socorro da cidade e depois foi levada para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP) e precisou raspar os cabelos. Depois de receber alta, ela ainda relata dificuldades para enxergar.

“A médica disse que a lesão dela era bem complicada e que de imediato eles não poderiam falar nada, só entrar com uma medicação para ver se melhorava. Eles falaram que foi um produto químico muito forte que tinha causado”, conta Dhara Cristina Barbosa Izidoro, irmã da jovem.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que a pomada, a Evolution 2.0 Profissional Ação Prolongada, da Yelsew Cosméticos, está na lista de produtos autorizados pelo órgão, mas não com o CNPJ e inscrição informados na embalagem da pomada que a jovem usou.

A Anvisa também comunicou que vai investigar o caso.

A Yelsew lamentou o ocorrido e comunicou que já entrou em contato com a família para auxiliar nas informações necessárias. A empresa também informou que o produto em questão passou por todos os testes obrigatórios de segurança e que nunca registrou casos de reação, mas que vai investigar o ocorrido.

Em fevereiro, diante de relatos de eventos adversos graves notificados, como irritação nos olhos e até cegueira temporária, em diferentes regiões, a Anvisa proibiu, por precaução, a venda de todas as pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos. Posteriormente, em 20 de março, a agência divulgou uma lista de 934 pomadas capilares autorizadas a voltar ao mercado.

Com o avanço das investigações, o órgão apurou que a maioria dos produtos associados a efeitos adversos oculares graves tem altas concentrações da substância Ceteareth-20.

Reações após uso de pomada capilar

O drama enfrentado pela família começou semana passada quando a adolescente, estudante de administração, resolveu fazer tranças no cabelo. Para mudar o visual, ela comprou a pomada modeladora, mas no dia seguinte começaram as reações adversas.

O primeiro atendimento médico foi em um pronto-socorro de Santa Rosa de Viterbo. Depois, a jovem foi encaminhada à unidade de emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE), em Ribeirão Preto, onde passou por exames mais detalhados.

Segundo o relatório médico, a biomicroscopia, um tipo de exame nos olhos, revelou que foram identificadas lesões nas córneas. Depois de receber alta, ela ainda está com dificuldade para enxergar.

Além disso, a adolescente teve alergia na pele e na cabeça, falta de ar e chegou a vomitar. A família dela procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência.

Ainda não existe nenhum laudo que comprove qual substância provocou os processos alérgicos na adolescente. Segundo a família, ela já tinha usado outras pomadas para o cabelo e nunca tinha sentido nenhuma reação.

