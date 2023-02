Adolescentes da Fundação Casa realizam mostra cultural no Instituto de Artes da Unicamp, em Campinas

Cerca de 40 adolescentes, internados em oito centros socioeducativos na região de Campinas, apresentam suas produções artísticas nesta sexta-feira (10). Produção artística que estará presente na Mostra Cultural, nesta sexta-feira (10)

Cerca de 40 adolescentes da Fundação Casa na região de Campinas (SP) realizam nesta sexta-feira (10) uma Mostra Cultural, às 14h, no auditório do Instituto de Artes, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Os jovens cumprem medida socioeducativa de internação em oito centros de atendimento. O evento é promovido pela Divisão Regional Metropolitana Campinas (DRMC), uma das oito administrações localizadas da Fundação em parceria com a Unicamp.

Produções artísticas dos adolescentes, como apresentações de músicas autorais, teatro, dança, capoeira, exposição de trabalhos visuais, entre outras atividades, serão apresentadas na mostra. As oficinas foram realizadas durante o recesso escolar por meio dos cursos do Instituto de Artes.

O objetivo é proporcionar um espaço para dar voz aos adolescentes e às suas produções, além de possibilitar que os jovens conheçam o cenário de uma universidade bem como as possibilidades de acesso ao ensino superior.

