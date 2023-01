Adolescentes de 15 e 18 anos são transferidos para Porto Velho após grave acidente em Ariquemes, RO

Os jovens estavam em uma motocicleta. O outro veículo envolvido no acidente é uma caminhonete; nela estavam uma jovem de 24 anos e um outro homem que teria fugido do local após a batida. Vítimas de grave acidente em Ariquemes são transferidas para Porto Velho

Um acidente entre uma caminhonete e uma moto, na avenida JK, deixou três pessoas feridas em Ariquemes (RO) . O caso aconteceu na madrugada deste domingo (29).

Na moto estavam dois adolescentes de 15 e 18 anos. Já na caminhonete estavam uma jovem de 24 anos e um outro homem que ainda não foi identificado. Segundo a Polícia Civil, ele teria fugido do local após o acidente. A dinâmica da colisão ainda é investigada.

Após a batida, os dois adolescentes que estavam a motocicleta foram transferidos para Porto Velho devido a gravidade dos ferimentos.

Segundo informado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), nesta segunda-feira (30), na capital o menino de 15 anos passou por duas cirurgias e segue internado na UTI. O outro teve várias fraturas pelo corpo e também está internado.

Acidente na avenida JK deixou três pessoas feridas em Ariquemes (RO)

Reprodução

Vittorio Rienzo