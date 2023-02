Adolescentes são feridos a facadas durante briga de estudantes na saída de escola estadual em Panorama

Uma das vítimas foi um garoto, de 17 anos, que levou quatro facadas nas costas e acabou transferido para o Hospital Regional (HR), em Presidente Prudente (SP), para receber atendimento. Três adolescentes, de 14, 16 e 17 anos, ficaram feridos a facadas durante uma briga generalizada de estudantes em uma escola estadual em Panorama (SP), na tarde desta quinta-feira (9).

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar, o rapaz de 17 anos vinha ameaçando o outro garoto, de 16, que contou a situação para seu irmão e o chamou para aguardá-lo na saída da escola. O irmão, ainda segundo a PM, chamou um amigo para ir ao local.

Na saída da aula, ocorreu uma briga entre os estudantes.

O garoto de 17 anos, segundo a PM, levou quatro facadas nas costas desferidas pelo rapaz de 16.

Já o jovem de 16 foi atingido com um golpe na altura do pescoço desferido pelo adolescente de 17 que também estava armado com uma faca, segundo testemunhas no local.

Uma adolescente, de 14 anos, também foi atingida e sofreu um corte no braço.

O adolescente atingido com as facadas nas costas foi socorrido e levado ao Pronto Atendimento Municipal, em Panorama, de onde acabou transferido para o Hospital Regional (HR), em Presidente Prudente (SP), para receber cuidados médicos.

As outras duas pessoas feridas foram medicadas no Pronto-socorro local, em Panorama.

