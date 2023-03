Adolescentes se arriscam pegando carona em caminhão na BR-153 e ficam irritados ao serem flagrados; VÍDEO

Cena perigosa voltou a ser registrada no trânsito de Araguaína, no norte do Tocantins. Situação é comum e já causou vítimas na cidade. Adolescente se arriscam pegando carona em caminhã

Uma cena perigosa voltou a ser registrada no trânsito de Araguaína, no norte do Tocantins. No vídeo feito por um motorista e publicado nas redes sociais, dois jovens aparecem pegando carona em um caminhão em movimento no perímetro urbano da BR-153. Após perceberem que estavam sendo filmados, eles se aborrecem e um chega a fazer gestos obscenos.

Um dos jovens estava sentado no próprio semi-reboque enquanto o outro se equilibrava na peça de ferro que engata um compartimento ao outro.

Esse tipo de situação perigosa é vista com frequência no perímetro urbano de Araguaína. Alguns jovens já foram flagrados escalando caminhão em movimento, segurando nos veículos enquanto se equilibravam em bicicletas e até ‘surfando no asfalto.’

Essa brincadeira perigosa pode terminar em um grave acidente se a pessoa se desequilibrar e cair. Dependendo da velocidade que o veículo estiver, qualquer impacto pode causar lesões graves e até a morte de quem faz a manobra irresponsável.

No fim de 2021 dois adolescentes se acidentaram após se desequilibrarem e caírem de duas bicicletas enquanto pegavam rabeira em um caminhão. Um deles morreu no local e o outro quebrou uma perna.

Apesar de a conduta ser perigosa não há uma punição específica para os jovens. Porém, o Código de Trânsito Brasileiro afirma que conduzir pessoas, animais ou cargas nas partes externas do veículo, com exceção dos casos autorizados, é uma infração grave. Neste caso, a multa seria para o motorista do veículo.

A fiscalização do trecho urbano da BR é feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Quando as crianças e adolescente são identificadas praticando essas ações, os pais são chamados pelos agentes. A corporação diz que quando o motorista perceber que alguém está pegando carona na traseira do veículo é preciso chamar a polícia. Denúncias também podem ser feitas no telefone 191.

Vito Califano