adolescenza,-un-nuovo-mondo-da-scoprire

L’adolescenza è una fase della vita davvero particolare, a volte a noi ragazzi sembra di essere come in una ’centrifuga di sentimenti’, continuamente sbattuti in qua e là e in costante evoluzione. Improvvisamente anche cose che prima non ritenevamo importanti, come il giudizio degli amici, ora creano quantomeno curiosità, un po’ di confusione e spesso stati di agitazione. Altre volte ti senti arrabbiato con tutti, ma non ne sai il motivo e non riesci a capire perché rispondi male a qualcuno.

Poi ci sono i genitori di cui spesso ti trovi a pensare: ’Non mi capiscono… quanto rompono per tutto’. Ti sembra e che tutto il resto del mondo non capisca quello che stai passando. Certe volte ti senti solo in questa ’centrifuga adolescenziale’ e, quando tua mamma ti dice che tutta questa confusione che hai dentro con la maturità passerà, ti viene da pensare: ’Come farà lei a saperlo che quando era adolescente, praticamente c’erano ancora i dinosauri…’ ma per fortuna ci sono gli amici di sempre, si parla un po’ insieme e si capisce di non essere da soli a sentirsi così: non sei l’unico centrifugato!

In questa fase della vita, che va di solito dagli 11 ai 18 anni, si manifestano diverse trasformazioni spesso difficili da affrontare. Questi cambiamenti sono spesso improvvisi e ci pongono molte domande che non sempre trovano risposta; ma l’adolescenza è anche quella fase in cui ogni giorno c’è una novità e qualcosa da scoprire, esplorare e capire. Ci sono molti cambiamenti, a livello fisico, vediamo il completamento della crescita corporea e la maturazione dei caratteri sessuali. Il modo con cui si manifestano queste trasformazioni è spesso rapido e disarmonico. Per quanto riguarda invece i cambiamenti psichici noi ragazzi proviamo nuove emozioni. Per alcuni adolescenti questo può essere un periodo di smarrimento, ma tutti dobbiamo superare delle prove, assumerci le responsabilità e gli impegni, accettare le paure, le delusioni, perché è così che si cresce. Cominciamo anche a provare i primi sentimenti amorosi e a vivere esperienze significative per il nostro cammino di crescita. Vogliamo essere autonomi dagli adulti e soprattutto dai genitori e abbiamo bisogno di trovare una nuova identità o di avere un ruolo all’interno di un gruppo e di cominciare a fare scelte importanti. Necessitiamo di affetto, dialogo e fiducia con gli adulti, anche se spesso non lo dimostriamo e con gli amici abbiamo bisogno di sentirci approvati e desideriamo essere più sicuri. Per questo noi ragazzi troviamo molto importante e significativo l’essere accettati in un gruppo, in cui trovare modelli comportamentali oppure solidarietà. Per non sentirci bambini e per non continuare ad essere immersi nelle incertezze, imitiamo alcuni comportamenti degli adulti, spesso maldestramente. Così o diventiamo inseguitori della maturità, dimostrandoci seri e responsabili, oppure cerchiamo la conferma dell’essere cresciuti provando esperienze forti. Per evitare che i ragazzi prendano strade sbagliate o per dare loro un sostegno concreto in situazioni di difficoltà, gli adolescenti possono andare in un centro creato per aiutarli in questa fase della vita molto delicata; questo servizio che viene offerto dalla Sanità italiana prende il nome di Spazio Giovani, noto come Consultorio Giovani.

La nostra scuola ha promosso un’uscita al Consultorio dove abbiamo chiarito molti dei nostri dubbi con l’aiuto dell’ostetrica Sylvie Cignani e abbiamo trovato risposta alle nostre domande riguardanti i cambiamenti fisici che avvengono durante la pubertà. Questa struttura offre il supporto gratuito di dottori specialisti e psicologi e si trova a Forlì in via G. Saffi. I ragazzi ci possono andare con i genitori, con un amico, con la fidanzata o fidanzato, o da soli.

Inoltre adolescenti e adulti possono usufruire del servizio Acchiappasogni, un centro di ascolto per trovare risposte ai problemi psicologici, che si occupa in particolare di disturbi emozionali e comportamentali. In conclusione… abbiamo capito che crescere non è per niente facile e che l’adolescenza, se affrontata bene, può essere un periodo bellissimo della vita.

Classe 3ªB

valipomponi