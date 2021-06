adriana-volpe,-addio-in-lacrime-in-diretta:-clamoroso-annuncio-sul-futuro

Calano i titoli di coda definitivi per Adriana Volpe a Tv8. Lei dice che a settembre sarà altrove e dà questo addio al suo pubblico, dove andrà.

Finisce ufficialmente l’esperienza della conduttrice televisiva originaria di Trento a Tv8. Ed Adriana Volpe chiude con “Ogni Mattina” non riuscendo a trattenere un pianto per l’emozione.

Adriana Volpe Foto dal web

Per mesi la 48enne presentatrice, presente sin da giovanissima sul piccolo schermo, ha allietato le mattinate di tanti con la sua trasmissione che spaziava da argomenti leggeri ad altri ben più seri.

Attualità, cronaca, approfondimenti politici e financo il gossip: in “Ogni Mattina” non è mancato proprio niente. Il tutto sempre con il sorriso rassicurante di Adriana Volpe.

La quale ha salutato il proprio pubblico, che lei ha sempre messo prima di qualunque altra cosa. Questa sua avventura era iniziata proprio un anno fa, appena qualche settimana dopo la fine del lockdown.

Lei conferma indirettamente il suo passaggio a Mediaset

In un periodo del tutto diverso da quello odierno, dove già da un bel pò si respira la consapevolezza di potere godere di maggiori libertà, nonostante la pandemia non sia affatto finita.

Allora l’Italia era reduce da due mesi durissimi di lockdown totale. E “Ogni Mattina” aveva dato una mano a molti a pensare positivo ed a trovare l’intrattenimento che serviva. Significativo è anche il passaggio che lei fornisce quando ha dato l’appuntamento ai propri ammiratori “su un’altra rete”.

Ormai è certo che Adriana Volpe passerà a Mediaset per entrare a fare parte della squadra di opinionisti del Grande Fratello Vip 6. Il reality show comincerà ufficialmente intorno alla metà di settembre.

E la vedrà di ritorno dopo due edizioni. Proprio la Volpe partecipò alla iterazione del 2019/2020 e dovette uscire quando l’allarme pandemia si diffuse in Italia.

In quei giorni iniziali di pandemia, una delle primissime vittime del virus fu il suo ex suocero, padre dell’ormai ex marito, Roberto Parli. Assieme a lei, al GF Vip 6, ci sarà Sonia Bruganelli come altra opinionista. Le due hanno preso il posto di Pupo e di Antonella Elia.