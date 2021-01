Adriana Volpe augura “Buona domenica” con la camicetta aperta, uno spettacolo – FOTO

Domenica paradisiaca per Adriana Volpe: l’augurio ai fan con la camicetta aperta, scollatura da brividi

“Buona domenica, vi voglio bene“, scrive Adriana Volpe ai followers di Instagram, regalando loro una visuale impagabile. La conduttrice, che sfoggia un fisico invidiabile, utilizza spesso i social per deliziare gli utenti attraverso degli scatti da urlo. L’ultimo, postato in mattinata, aveva lo scopo di augurare loro una buona domenica. La Volpe, sensuale come suo solito, ha esibito una scollatura mozzafiato: la camicetta, sbottonata al punto giusto, lasciava ben poco all’immaginazione. I fan si sono precipitati a commentare: “Buona domenica bellezza senza eguali“, “Incanti sempre“, scrivono sotto all’immagine.

LEGGI ANCHE —> Striscia La Notizia, Selvaggia Roma nel mirino: il vestito a luci rosse

Adriana Volpe, la rivelazione sulla fine del matrimonio

LEGGI ANCHE —> Valentina Vignali, il completino che lascia ammutoliti. Esplosione di eros – FOTO

Il matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto Parli è terminato qualche mese fa. La conduttrice, intervistata da Novella 2000, si è aperta con il pubblico in merito alla delicata questione, non nascondendo la propria delusione. Stando al racconto della donna, la coppia era in crisi già agli inizi del 2020, in concomitanza con la partecipazione di Adriana al Gf Vip.

I due, convolati a nozze nel 2008, si sarebbero ufficialmente divisi. La conduttrice, già in passato, aveva ammesso di essersi sentita messa da parte da Parli. “La verità è che forse sola con Gisele lo sono sempre stata“: queste le parole di Adriana, che ha tuttavia riconosciuto la bravura di Roberto come padre. I due, che condividono l’amore per la figlia Gisele, sembrano metterla sempre al primo posto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

In merito alla figlia, la Volpe ha speso le seguenti parole: “La vedo serena. Gisele ha ereditato la tempra forte di noi genitori“. E Adriana, da mamma esemplare, ha ammesso di non desiderare nessun altro nella propria vita, almeno per il momento: “l’amore è tutto per mia figlia e per il lavoro“.