Adriana Volpe distrugge Signorini. “Mi ha fatto una proposta indecente. Ecco perché non sono al Gf Vip”

Dopo giorni di frecciatine sui social tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, tutta la verità è venuta, finalmente, a galla. A svelarla è stata proprio la Volpe che, non essendo stata confermata nuovamente come opinionista, era rimasta davvero delusa. Stavolta, però, le parole non sono state solo contro la sua collega nemica bensì anche contro il conduttore da cui non si aspettava minimamente il trattamento ricevuto. Ecco tutto ciò che ha raccontato in un’intervista a FanPage.

Come, ormai, è ben noto, Gf vip 7 ripartirà il 19 settembre e al timone della conduzione ci sarà, per la quarta volta consecutiva, Alfonso Signorini. Sulle poltrone da opinionista siederanno Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ebbene, nonostante Adriana Volpe non abbia mai fatto mistero di voler ricoprire nuovamente il ruolo svolto nella scorsa edizione, quest’anno non è stata confermata e sono sorte delle polemiche. In una recente intervista a FanPage ha confessato tutto ciò che ha pensato di tutta la vicenda.

In primis, a proposito della sua sostituta Orietta ha dichiarato: “Sono convinta che lei, un personaggio che io adoro, possa essere una voce accogliente e confortante per i concorrenti. Per fortuna che ci sarà lei”. Poi ha rivelato quando e come ha scoperto che Sonia sarebbe stata nuovamente opinionista nonostante avesse sempre detto di non voler più prendere parte al programma. “L’ho appreso a maggio. All’inizio non eravamo state riconfermate entrambe, né io e né lei. Poi, i primi di giugno, mi ha stupito moltissimo la richiesta di entrare nuovamente nella Casa come concorrente.

Ho ricevuto una telefonata da Alfonso che mi diceva: “Io ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la casa. La sua richiesta mi ha spiazzato anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare. Da lui, mai mi sarei aspettata una proposta del genere. Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me. Sa che è tutto sulle mie spalle, è impensabile allontanarmi da lei per tanto tempo. Per me la serenità di Giselle ha priorità su tutto. Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa come concorrente.

Per carità, è legittimo per le dinamiche del programma voler avere la Volpe nella tana e la gatta come opinionista. Sarebbe stata pura dinamite. Ma professionalmente e umanamente per me è inaccettabile. Ad oggi non ci sono le condizioni familiari e personali per entrare di nuovo nella casa del Grande Fratello. In questo momento io sono sola, mia figlia può contare solo su di me. È una situazione molto delicata e difficile, per questo ho rifiutato”. Dunque, dalle confessioni di Adriana Volpe, si evince che il conduttore voleva quel tipo di situazione per fare ulteriore spettacolo.

Inoltre, Adriana Volpe si è lasciata andare anche a parole molto forti contro la sua nemica svelando anche alcuni segreti. “Su Sonia rimango basita, posso solo dire che è un mostro di coerenza. All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì, che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro. Si diche anche che abbia fatto carte false per essere l’unica opinionista. Sulla sua incoerenza stendo un velo. Quanto a me, credo che la carriera di una artista sia un po’ come una scrittura musicale. È fatta di note e di silenzi. Di pause che hanno lo stesso peso delle note. Credo che questo sia per me un momento delicato, importante, ma che costruisce una carriera.

Ho sempre fatto una televisione che mi rappresenta, non sono un personaggio che riesce a piegarsi a determinate dinamiche che non condivido. Voglio essere garbata, rispettosa del pubblico e fare qualcosa in cui mi riconosco”. E, proprio in merito al suo lavoro ha chiarito il fatto che lei non ha alcun ‘santo protettore’ così come aveva aveva rivelato qualche giorno fa la Bruganelli riferendosi a Michele Guardi. “Non lavoro con lui da cinque anni, però può rispondere quello che vuole. Non ho capito cosa intendesse, ma va bene così. Non ribatto, volo alto. Non mi piace neanche questa forzata contrapposizione che ogni volta si deve fare.

Anche nella scorsa edizione eravamo quasi strategicamente messe l’una contro l’altra. Quando poi chi mi conosce sa che ci provo in tutti i modi a trovare un’empatia, a creare un’amicizia nell’ambiente di lavoro”. In merito a Signorini, invece, alla domanda se fossero in buoni rapporti, Adriana Volpe ha così risposto: “Sì, posto che la mia risposta è stata no, poi non ci siamo più sentiti. Lui non ha insistito ovviamente, perché quando gli ho messo davanti la realtà, ha capito”. Dunque, sembra proprio che la guerra tra questi tre titani non sia ancora del tutto finita. Voi che ne pensate? Commentate sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

Adriana Volpe distrugge Signorini. “Mi ha fatto una proposta indecente. Ecco perché non sono al Gf Vip” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.