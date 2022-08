Adriana Volpe e Sonia Bruganelli è guerra, La confessione choc: “Ecco perché Alfonso l’ha fatta fuori, colpa dei social”

Il duro scontro tra le due ex opinioniste del Gf Vip 6, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, continua sui social. Sono passati tanti mesi dalla fine del reality ma le due non hanno mai smesso di punzecchiarsi e di lanciarsi frecciatine sui social. Stavolta sono arrivate a dire delle cose abbastanza pesanti l’una dell’altra, svelando anche degli altarini. Il motivo di tutti ciò è da riscontrarsi nella scelta di Alfonso Signorini di voler nuovamente la Bruganalli come opinionista della nuova edizione che partirà il 19 settembre.

Ad Adriana Volpe, invece, stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni di ThePipolTv, portale diretto da Parpiglia, il conduttore avrebbe chiesto si di ritornare nel reality ma in veste di concorrente. La sua proposta, molto probabilmente, è nata dal fatto che la Volpe, già concorrente nella quarta edizione del Gf VIP, fu costretta ad abbandonare il reality per problemi familiari. Precisamente, era il periodo cruciale della pandemia da Covid 19 e suo suocero risultò positivo al test e in gravi condizioni.

Stando sempre alle voci degli ultimi giorni, Adriana Volpe, però, ha rifiutato categoricamente la proposta dichiarando di non voler essere nuovamente una concorrente. Lei, in realtà, ha sempre palesato il volere di tornare a ricoprire il ruolo di opinionista che le piaceva molto. Inoltre, essere concorrente vorrebbe dire avere come opinionista avrebbe la Bruganelli con cui ha sempre avuto molto astio, anche nel corso delle dirette del Gf sino a poche ore fa. Tra le due c’è stato un vero e proprio scontro e non sono mancati i botta e risposta.

Sarà Orietta Berti la seconda opinionista. Dunque, Adriana Volpe, in una recente intervista al settimanale Nuovo ha fatto forti dichiarazioni. “Sonia Bruganelli? La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre. Ma vedrete, vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, per ora non dico di più”.

Il gossipparo Amedeo Venza, sempre pronto ai gesti dei personaggi pubblici, ha subito pubblicato anche la risposta imminente di Sonia Bruganelli, la quale, come sempre, è stata senza peli sulla lingua. A dire il vero, le sue parole hanno lasciato poco spazio all’immaginazione. A quanto pare anche la Volpe ha ‘un santo protettore’. “Mi risulta che Guardì sia ancora in vita”. Dunque, la guerra tra le due sembra essere appena cominciate dopo tali accuse.

The Pipol gossip ha invece fatto trapelare che la Volpe sarebbe stata esclusa perchè troppo dipendente dal giudizio dei social. Secondo Signorini a quanto pare, Adriana avrebbe cambiato idea troppo spesso lasciandosi influenzare dal parere del pubblico a casa mentre la Bruganelli sarebbe stata più coerente. Questo sarebbe quindi il motivo dell’esclusione. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli è guerra, La confessione choc: “Ecco perché Alfonso l’ha fatta fuori, colpa dei social” scritto su Più Donna da Bartolo Iammelli.