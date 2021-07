adriana-volpe-esce-allo-scoperto-a-sorpresa:-“adesso-posso-dirvelo”

Nell’ultima intervista rilasciata, Adriana Volpe ha confermato il suo prossimo impegno professionale.

Fonte immagine Instagram

La conduttrice italiana Adriana Volpe ha fatto trapelare una piacevole notizia. Pare che la Volpe farà ritorno a Mediaset ma questa volta non come una concorrente di un reality show, come avvenne l’anno passato per il Grande Fratello Vip.

Nelle scorse ore la Volpe ha rilasciato un’intervista al settimanale Voi in cui ha parlato della sua avventura che l’ha vista protagonista su Tv8 e su quello che l’aspetta. La nuova stagione televisiva può offrire molto ad Adriana Volpe che è riuscita a riscattarsi con la partecipazione al Grande Fratello Vip. In questa occasione la conduttrice è riuscita a conquistare buona parte degli spettatori con il suo spirito.

Terminata l’avventura nella casa più spiata d’Italia, la Volpe ha ricevuto un contratto annuale per la conduzione di Ogni Mattina sul canale 8. La partenza non è stata delle migliori, ma come ogni nuovo programma l’inizio non è mai memorabile. Con il passare dei mesi però il format ha preso il volo e la Volpe è grata a questa esperienza che descrive come bellissima.

“Sono stata in diretta per più di 700 ore e ora credo di aver imparato molto e di avere le cosiddette spalle larghe. È stata una gran bella opportunità per me” afferma Adriana durante l’intervista.

Un nuovo progetto per Adriana Volpe

In merito al nuovo progetto però non si sbilancia poiché, spiega, non sono ancora stati ufficializzati i palinsesti della nuova stagione televisiva. “Posso solo anticiparvi che da settembre mi vedrete pronta a vivere una nuova e importante esperienza professionale”.

Fonte immagine Instagram

Stando agli ultimi avvenimenti del mondo televisivo Adriana Volpe dovrebbe occupare il posto come opinionista rifiutato da Stefania Orlando, anche questa notizia ha destato parecchie critiche. Adriana Volpe era stata additata come la seconda scelta dopo il rifiuto della Orlando ma quest’ultima smentisce e sostiene che semplicemente voleva prendere un periodo di pausa dai riflettori.

Ad affiancare Adriana Volpe in questa avventura sarà Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Alla conduzione della prossima edizione del Grande Fratello Vip ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini.ù

Vedremo Adriana Volpe anche in altri format taggati Mediaset? Non ci resta che aspettare l’uscita dei palinsesti per scoprirlo.