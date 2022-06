Adriana Volpe fatta fuori dal GF Vip sbotta contro Alfonso Signorini “Non mi risponde, ecco cos’è successo tra noi”

Adriana Volpe non prenderà parte al prossimo Grande Fratello Vip nei panni di opinionista. Quest’anno è stata lei la protagonista del reality più seguito di Mediaset insieme a Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Le due hanno dato vita a interessanti teatrini, dal momento che hanno discusso spesso, sia in studio che sui social. Ma di puntata in puntata hanno imparato a conoscersi e ad apprezzarsi a vicenda, nonostante le evidenti differenze di carattere. In questo modo, hanno creato un piccolo spettacolo nello spettacolo che il presentatore ha utilizzato ovviamente a suo vantaggio per alzare lo share.

Sonia Bruganelli ha deciso già a metà percorso che non avrebbe voluto ripetere l’esperienza di opinionista al Grande Fratello Vip. Al contrario, Adriana Volpe si è resa disponibile. Ma Alfonso Signorini ha deciso di farla fuori e di cambiare coppia. Non solo, a quanto pare dopo il termine del reality non le avrebbe neanche più risposto al telefonino. E’ stata la presentatrice stessa a raccontarlo in una intervista. A quanto pare, dopo i lunghi sei mesi passati alla conduzione di una trasmissione di tale rilievo, lo hanno stremato al punto di volersi ritirare a vita privata, senza sentire nessuno.

Il Grande Fratello Vip è un programma di punta della Mediaset, che gli concede sempre più spazio. Le dinamiche che avvengono all’interno della casa vengono discusse in tutti i salotti televisivi e i personaggi che vi prendono parte vengono rilanciati nel mondo del piccolo schermo. Anche per questo, il cast è diventato sempre più di rilievo. Col suo modo di fare Alfonso Signorini riesce a convincere anche i Vipponi più restii, che si affidano alle sue esperte mani. Il direttore di Chi infatti non si limita a commentare quello che succede all’interno della casa più spiata d’Italia, ma da loro modo di raccontare le loro vite e far conoscere lati inediti di sè.

Alfonso Signorini è stato quindi protagonista della televisione italiana per moltissimo tempo, in una edizione difficile e irta di intrighi. Non deve essere stato facile tenere a bada Alex Belli e i suoi deliri di onnipotenza. Una storia che ha sicuramente influenzato molto gli ascolti, ma che deve essere stata dura da gestire da parte del presentatore. Non solo, il direttore di Chi non è il tipo di personaggio che ama stare sotto l’occhio dei riflettori, ed è ovvio che si sia goduto nella privacy la sua meritata vacanza. Ma a quanto pare non ha risposto in particolar modo solo ad Adriana Volpe.

Solo successivamente la donna ha capito che il suo futuro lavorativo, per la prossima stagione televisiva, non sarebbe stato al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha deciso di lasciare quelle poltrone a due nuovi personaggi, per dare sempre una novità al suo reality. Adriana Volpe per il momento è fuori dal palinsesto Mediaset, e potrebbe anche finire nel dimenticatoio.

Per quello che riguarda i rapporti con il direttore di Chi, non devono essere dei migliori: “Non risponde al telefono e non mi vuole sentire”. Chi prenderà il suo posto e quello di Sonia Bruganelli nella prossima stagione? Ancora non ci è dato saperlo. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

