adriana-volpe-fuori-dal-gf-vip,-la-confessione:-“l’ha-presa-malissimo,-ecco-la-scusa-che-le-ha-detto-signorini”

Tutti gli occhi sono puntati su Adriana Volpe da quando si è saputo che Sonia Bruganelli sarà di nuovo opinionista del Grande Fratello Vip, ma la donna si è chiusa in un silenzio molto rumoroso. Il dado è tratto: è stata lei l’unica ad essere fatta fuori dal reality. Lei che l’hanno scorso era evidentemente la voce fuori dal coro. Alfonso Signorini e la moglie di Paolo Bonolis avevano evidentemente le idee comuni: entrambi tifavano per Soleil Sorge e avevano un debole per Katia Ricciarelli. Più di una volta abbiamo lamentato il fatto che il presentatore desse maggiormente la parola solo alle sue pupille.

Durante ogni discussione era chiaro che Soleil Sorge aveva più possibilità di spiegarsi rispetto alle sue coinquiline. Adriana Volpe, durante tutta la durata del reality, ha sempre cercato di esprimere il parere dei telespettatori. Così più di una volta ha fatto notare che probabilmente il triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e l’influencer italo americana era tutta una finzione. Non solo, ha puntualizzato anche molto spesso che il comportamento e le parole forti usate da Katia Ricciarelli nei confronti delle concorrenti più giovani erano decisamente offensive e fuori luogo.

Evidentemente ad Alfonso Signorini non piace essere contraddetto, e così ha deciso di mantenere al suo fianco solo quella che tra le opinioniste seguiva di più il suo filo conduttore. Intanto, Adriana Volpe è stata fatta fuori senza se e senza ma. Già dopo il termine del Grande Fratello Vip la donna ammise che il presentatore non le rispondeva più al telefono. All’epoca abbiamo pensato che questo comportamento fosse legato al fatto che il presentatore volesse prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo, dopo mesi di visibilità. Ma anche quando è tornato al lavoro l’ha completamente ignorata.

Adriana Volpe si è fatta avanti proponendosi ancora come opinionista per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ma si è sparsa la voce che Alfonso Signorini volesse alzare il tiro e avere al suo fianco personaggi diversi, di maggiore spicco. La presentatrice quindi ha avuto come risposta un no secco. Deve essere stato molto difficile scoprire che la sua collega è stata riconfermata. Soprattutto dal momento che l’anno scorso Sonia Bruganelli aveva reso noto di non essere più interessata a questo ruolo, e di voler finire lì la sua esperienza davanti alle telecamere. Un cambio di rotta che nessuno si aspettava.

Deve essere stato Alfonso Signorini a convincere la moglie di Paolo Bonolis, lasciando fuori una costernata Adriana Volpe. Al suo posto ci sarà una più mansueta Orietta Berti. Non crediamo che la famosa cantante si distaccherà molto dai pareri di Alfonso Signorini e della sua amata opinionista. In questo modo probabilmente il presentatore è più sicuro di non avere pareri discordanti. Intanto, la Volpe si è ritirata in un silenzio molto rumoroso.

Per il momento la donna è rimasta fuori dal palinsesto Mediaset. Ma abbiamo imparato a conoscere la sua impulsività e ci aspettiamo una reazione da un momento all'altro.

