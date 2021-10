Adriana Volpe, l’ex marito ha ritrovato l’amore? Con chi è stato paparazzato

Adriana Volpe, l’ex marito Roberto Parli fotografato in dolce compagnia: ha trovato l’amore?

È stato immortalato in dolce compagnia sul numero in uscita oggi del settimanale Chi, Roberto Parli l’ex marito di Adriana Volpe. Mentre l’opinionista del Grande Fratello Vip 6 ha confessato di recente a Silvia Toffanin di non essere ancora pronta per aprire il suo cuore a un altro uomo, l’imprenditore avrebbe iniziato a guardarsi intorno. Sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge infatti: “Roberto Parli e Clarissa camminano l’uno di fianco all’altra, chiacchierano fitto fitto, si tengono, è quasi un gesto casuale, per mano”. La coppia si sarebbe vista a Cernobbio, ma nei giorni scorsi avrebbe trascorso altro tempo insieme a Milano. “Hanno fatto un giro di shopping fra Brera e corso Garibaldi, hanno bevuto un the caldo, sono ripartiti insieme alla volta di Lugano” si legge sul noto settimanale in cui si sottolinea che l’ex marito di Adriana Volpe è apparso rilassato in compagnia della nuova dama. Segno che Roberto Parli ha trovato l’amore?



Adriana Volpe dimenticata da Roberto Parli? Chi è la dama con cui è stato paparazzato l’ex marito

La misteriosa dama con cui è stato fotografato Roberto Parli, l’ex marito di Adriana Volpe è Clarissa Tami un volto noto nella Svizzera italiana. La donna è infatti una conduttrice radiofonica e un’opinionista molto conosciuta. Clarissa Tami vive a Lugano e avrebbe incontrato Roberto Parli proprio qui. L’imprenditore infatti si divide tra Lugano, Milano e il principato di Monaco. Al momento non è ancora certo se tra Clarissa Tami e Roberto Parli sia scoppiato l’amore oppure i due siano semplicemente amici, sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini però la coppia è apparsa molto complice, come visibile nella foto in basso.



Adriana Volpe, la dedica speciale per l’amico Marco Profeta: “Tu sei la mia forza”

Mentre Roberto Parli potrebbe aver trovato l’amore e voltato pagina dopo la fine della storia con Adriana Volpe, l’opinionista del GF Vip, che ha elogiato Signorini di recente, ha voluto fare degli auguri speciali sui social. In occasione del compleanno dell’amico Marco Profeta ha infatti pubblicato questo commento su Instagram: “Buon compleanno amico mio. Sono 21 anni di cammino insieme. Tu sei la mia forza e tra quarant’anni saremo ancora così uno accanto all’altro a festeggiare. Ti voglio bene”.

