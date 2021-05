adriana-volpe:-“mio-marito-palesa-gravi-problemi”,-roberto-parli-le-risponde-(foto)

Il matrimonio finito tra Adriana Volpe e Roberto Parli

Adriana Volpe e l’ex marito Roberto Parli continuano a lanciarsi delle frecciatine velenosa a distanza che di certo non fanno bene a nessuno dei due. I due dopo anni di matrimonio felice con la nascita della figlia sono entrati in crisi, soprattutto dopo la partecipazione della conduttrice trentina al Grande Fratello Vip 4. Nella casa di Cinecittà il modello Andrea Denver ha sempre mostrato un certo interesse nei confronti della donna, ma lei è stata fedele al marito, anche se quest’ultimo più volte ha mostrato la sua gelosia.

Lei è uscita dal reality show di spontanea volontà dopo essere stata informata della morte del suocero. Dopo una nuova i crisi i due si sono lasciati definitivamente nell’autunno dell’anno scorso. “Adriana Volpe è tornata single. Tra la conduttrice è l’ex marito Roberto Parli l’amore è finito. Lui vive a Montecarlo e lei si divide tra il Principato, Milano e Bormio, in Valtellina, dove ama rilassarsi in compagnia della figlia”, c’era scritto nei giornali e siti di gossip.

Le pesanti accuse dell’ex marito

Nonostante la separazione, Adriana Volpe e Roberto Parli sono rimasti in ottimi rapporti soprattutto per il bene della loro figlia Gisele. Tranquilli fino a un paio di giorni fa quando l’umo ha accusato l’ex moglie di aver portato a casa sua un uomo che girava svestito davanti alla ragazzina. La persona in questione sarebbe il legale Marco Profeta, amico dell’ex gieffina nonché inviato di Ogni Mattina.

“Chi è questa persona? Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire! Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta! Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign. Volpe/ Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia GISELE! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti! Non ho nessuna paura di quello che scrivo, mi aspetto sicuramente ripercussioni legali! Ma per difendere mia figlia sono e sarò sempre disposto a tutto! Ps: vi anticipo che qualsiasi risposta sarà da me ribattuta con molto altro! Per mia figlia!”, ha scritto Parli sui social.

La replica di Adriana Volpe e il commento di Roberto Parli

Ovviamente Adriana Volpe non è rimasta a guardare replicando immediatamente alle pesanti insinuazioni mosse dall’ex marito Roberto Parli. “Ho letto un post che devo duramente censurare. E che purtroppo palesa i gravi problemi di mio marito, basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia ed oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede“, ha scritto la conduttrice di Ogni Mattina.

A distanza di qualche ora l’ex consorte ha fatto un passo indietro scrivendo questo commento: “Per il post di ieri: chiedo scusa a te Adriana ed a nostra figlia Gisele. Saprò rimediare. Chiedo scusa anche all’avvocato Profeta“.