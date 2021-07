Adriana Volpe non lo nasconde, è terrorizzata: cosa sta accadendo

Una Adriana Volpe come si vede raramente, quella apparsa sui social e che ha avvisato i suoi followers della decisione presa

La bella e talentuosa conduttrice ex Rai è solitamente molto pacata e spesso sorridente. Questa volta però, qualcosa turba la sua serenità e non ne ha fatto mistero con tutti quelli che la seguono sul suo profilo social da più di 400.000 follower.

Adriana Volpe, dopo un periodo molto difficile legato anche alla querelle infinita con Giancarlo Magalli, ha lasciato Viale Mazzini e ha ritrovato un nuovo successo dopo la partecipazione al Gf Vip di Alfonso Signorini.

Il reality è stato una vera e propria manna dal cielo per la trentina classe 1973, dopo anni passati un po’ in sordina e gli ostacoli lavorativi. Grazie al programma ha riconquistato una fama grazie al suo modo pacato ma fermo di porsi e al suo garbo, decisamente sui generis in quel contesto.

Dopo la fine della trasmissione è approdata a Tv8 alla conduzione del day time Ogni Mattina, non un grande successo in termini di ascolti, ma stimolante dal punto di vista professionale.

Da qualche settimana è diventato ufficiale il suo ritorno in Mediaset, sempre al Grande Fratello, ma questa volta in una veste tutta nuova: quella di opinionista in coppia con Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis.

Eppure non mancano i momenti difficili per la Volpe, come la dolorosa separazione dal marito Roberto Parli e ora questo nuovo evento, che ha deciso di condividere con i fan.

Adriana Volpe: “Non nascondo di essere preoccupata”

Questo è quanto ha confidato online, definendosi “un po’ agitata” nonostante il motivo sia importante e lei stessa non veda l’ora di metterci la parola fine. Lei, comunque, fa buon viso a cattivo gioco con la sua proverbiale grazia.

Già, perchè Adriana ha annunciato con una storia di essere in procinto di sottoporsi alla seconda dose del vaccino Pfizer. La si vede mentre in compagnia del cugino si avvia verso l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

La conduttrice appare sorridente sebbene molto tesa, orgogliosa della sua scelta. Un messaggio importante il suo, rivolto a chi la segue, spingendolo a tutelarsi per il bene di tutti.