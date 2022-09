adriana-volpe-pronta-a-tornare-al-grande-fratello-vip,-sonia-bruganelli-distrutta,-cosa-sta-succedendo

Adriana Volpe tornerà al Grande Fratello Vip in qualità di ospite e avrà un confronto con Sonia Bruganelli. Le due donne hanno lavorato fianco a fianco durante la scorsa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Ma sin dalla prima puntata è parso chiaro a tutti che ci fosse dell’antipatia. Una antipatia che si è poi trasformata in diversi battibecchi, sia sui canali social che in studio. Così, si è dato vita a un piccolo reality nel reality, che ha divertito molto il presentatore e i telespettatori. Sembrava che con il tempo avessero trovato un equilibrio, ma adesso l’astio è ricominciato.

Probabilmente perché Sonia Bruganelli aveva affermato di non voler più prendere parte al Grande Fratello Vip come opinionista, per poi accettare subito la proposta di Alfonso Signorini. Forse perché Adriana Volpe, al contrario, è stata scartata in favore di Orietta Berti. Il motivo? A quanto pare il presentatore si era stufato di vivere questo astio nel suo studio e ha scelto una persona che gli garantisse un po’ di leggerezza. Ma come rinunciare alla lite tra le due donne che tanto ha appassionato gli italiani? Proprio per questo, la presentatrice tornerà nella show per avere un confronto con la sua nemica.

Non sappiamo cosa dirà Adriana Volpe nei confronti di Sonia Bruganelli. Nel tempo, la donna ha dimostrato di possedere un carattere molto forte e di saper tenere testa anche alle lingue più biforcute. Ma adesso non è lei ad avere il coltello dalla parte del manico. E’ la moglie di Paolo Bonolis, infatti, ad avere ancora il suo posto sull’ambitissima poltrona del Grande Fratello Vip. E’ ancora lei a detenere il primato di opinionista più crudele e pungente, dal momento che Orietta Berti interviene sempre in modo spiritoso, seppur molto sincero. Resta da vedere come la presentatrice sceglierà di attaccarla.

Non solo il confronto con Sonia Bruganelli, Adriana Volpe torna al Grande Fratello Vip anche per fare una sorpresa a un suo carissimo amico. Nella casa più spiata d’Italia infatti è entrato Giovanni Ciacci, con cui lei ha lavorato al programma Ogni Mattina che conduceva su Tv8. Al contrario dei suoi precedenti co-conduttori, con l’opinionista televisivo le cose sono andate per il meglio e il rapporto lavorativo si è ben presto trasformato in un rapporto amichevole. Per questo la donna ha deciso di andarlo a trovare per dargli forza e sicurezza nel suo nuovo percorso.

Adriana Volpe aveva già lanciato un indizio riguardo la sua prossima presenza al Grande Fratello Vip. Sui suoi canali social infatti aveva scritto ai suoi follower: “La prossima settimana ho una sorpresa per voi”. E davvero di sorpresa si tratta, perché saremo tutti lieti di vederla ancora nel famosissimo studio. La donna avrebbe potuto prendere nuovamente parte al reality show nei panni di conduttrice, questa almeno era stata la proposta di Alfonso Signorini. Ma ha preferito rifiutare continuando a perseguire il suo sogno di essere conduttrice. Quest’anno la vedremo di nuovo sulla Rai come opinionista di La vita in diretta di Alberto Matano.

Adriana Volpe pronta a tornare al Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli distrutta, cosa sta succedendo scritto su Più Donna da Maria Costanzo.