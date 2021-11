Adriana Volpe punge Alex Belli e Soleil Sorge: “Ora tra loro due c’è anche …. “

Continuano a far parlare Alex Belli e Soleil Sorge, i due gieffini che in queste settimane sembra abbiano instaurato un rapporto davvero speciale. La loro “amicizia” speciale è stata messa in dubbio da tutti quanti, sin dall’inizio eppure loro hanno sempre smentito qualsiasi tipo di coinvolgimento emotivo. Dopo l’ingresso in casa di Delia Duran, la moglie dell’attore, sembrava che Alex avesse fatto un passo indietro ma gli atteggiamenti tenuti dai due gieffini in questi ultimi giorni, sembrano essere andati oltre. I due sembra non riescano proprio a stare lontani l’uno dall’altro.

Alex Belli e Soleil Sorge sempre più vicini, i due non riescono proprio a stare lontani

Il pubblico di Canale 5 sembra che sia rimasto piuttosto sconvolto, dopo aver visto il bacio che Soleil e Alex si sono scambiati al termine della Turandot, che hanno inscenato insieme a Katia Ricciarelli ed agli altri coinquilini. In queste ore, a commentare ciò è stata l’opinionista Adriana Volpe, la quale sembra abbia voluto dire la sua su questo “bacio poco teatrale” e sull’imitazione di Patrick Swayze e Demi Moore in Ghost. I due infatti avrebbero tagliato l’aglio imitando la scena più famosa del film sopra menzionato. Cosa ha dichiarato la Volpe?

Adriana Volpe commenta il “bacio” tra i due gieffini al termine della Turandot

“Chimica artistica, massaggio altruistico, letto circense, bacio teatrale (ma non troppo) e ora anche passione culinaria”. Queste le parole di Adriana Volpe che in diverse occasioni aveva già punzecchiato i due gieffini e nello specifico aveva duramente attaccato Alex Belli per il comportamento tenuto all’interno della casa. Adriana Volpe sembra non sia affatto convinta che tra Alex e Soleil ci sia soltanto un’amicizia, anzi è convinta del fatto che l’attore abbia messo su tutta questa scena insieme anche alla compagna.

Alex e Soleil giocano a fare gli innamorati e prendono in giro l’opinionista

Intanto, proprio nella serata di ieri i due pare che abbiano recitato per diverse ore a fare gli innamorati e con questa scusa si sono scambiati sguardi, coccole, carezze. Forse i due, si sono nascosti dietro “questa pseudo recita”, per fare ciò che effettivamente avrebbero voluto fare, ovvero essere più intimi senza destare sospetti. Peccato che nessuno crede a questi giochetti. In tutto ciò, i due avrebbero anche utilizzato il tono di voce che in genere è utilizzato da Adriana quando in puntata li prende in giro.

Le parole di Soleil su questo triangolo “amoroso”

“Sono stufa da due mesi mi coinvolgono soltanto per questo triangolo. Perché non sono le dinamiche che mi piacciono. ormai il 13 uscirò sicuramente, perché tanto mi tirano in ballo soltanto per questo. Pensavo mi avessero chiamata nella Mystery Room per cose interessanti e invece no. Quindi non ho interesse andare a creare altre situazioni per cui si deve andare a pensare cose sbagliate”. Queste le parole dichiarate un pò di giorni fa da Soleil, che però forse poi ha dimenticato, visto che non si è mai tirata indietro ed ha continuato a comportarsi come sempre nei confronti di Alex.