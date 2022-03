Adriana Volpe smaschera Sonia Bruganelli, “Ecco perché non tornerà al Gf Vip, non è una scelta sua”. Ecco chi la sostituisce

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono senza dubbio la miglior coppia di opinioniste che il Grande Fratello Vip abbia mai avuto. Sempre attente, sempre sul pezzo e sempre taglienti. Il fatto che abbiano creato delle dinamiche anche fra loro è un plus che mai nella storia del reality era mai successo.

Il prossimo anno però la coppia sarà difficile rivederla, perché se da una parte Adriana ha aperto le porte ad un Volpe-Bis, Sonia Bruganelli ha più volte detto che non tornerà. “Sarò sempre grata ad Alfonso per avermi scelto, però mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno, ormai tutti mi chiedono solo di Alex e Delia. Il prossimo anno non tornerò“.

La decisione di Sonia non ha però convinto Adriana Volpe che ai microfoni di Casa Chi ha dato la sua opinione.

“Sonia non torna? E’ tutto da vedere. Sonia mette le mani avanti e ti dice ‘non lo faccio più il prossimo anno’, ma bisognerebbe vedere i sottotitoli: ‘però se mi corteggiate io ritorno su quella poltrona’. Quindi sai è tutto da vedere no? Lei mette la mani avanti, così se per caso dovesse esserci un cambio di poltrone lei può dire ‘io sono andata via, non mi hanno sostituito con qualcun altro”. Io ho iniziato la mia avventura con lei e se dovessi tornare, rivorrei lei. Siamo talmente opposte che diamo due voci diverse. Amo la sua crudeltà ed il suo cinismo”.

Adriana Volpe svela chi le piacerebbe avere al suo fianco il prossimo anno

Incalzata dai giornalisti, Adriana Volpe ha concluso: “Se non ci fosse lei, in seconda battuta, mi piacerebbe avere come partner una Soleil Sorge perché diversa da me. Ma anche Antonella Elia, perché siamo il bianco e nero. Infine ti potrei dire Tommaso Zorzi o Stefania Orlando. […] Perché non ho fatto il nome di Laura Freddi? Perché con lei mi sono trovata benissimo! Ma tanto non sono io che decido, è tutto da vedere..”.

