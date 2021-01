adriano-celentano,-che-lavoro-fanno-i-figli-rosalinda,-rosita-e-giacomo

Adriano Celentano ha una famiglia davvero bellissima: sua moglie e i suoi tre figli gli sono infatti sempre stati accanto. Sapete che lavoro fanno?

Dall’unione amorosa tra il famosissimo ‘molleggiato‘ e tra la bravissima Claudia Mori, sono nati tre figli splendidi che potremmo di certo definire ‘figli d’arte‘. La loro passione per lo spettacolo e per tutto ciò che è musica e parole si è evinta infatti sin da subito e, per questo, i tre ereditieri di Celentano sono anch’essi famosissimi.

Rosalinda, Rosita e Giacomo Celentano hanno però vite e sogni specifici e, per questo, hanno sempre preso strade diverse. Che lavoro fanno i tre figli d’arte? Scopriamolo insieme.

Rosita Celentano, la figlia maggiore di Adriano: ecco cosa fa

Rosita Celentano ha voluto seguire le orme dei genitori, entrando così sin da subito nel mondo dello spettacolo.

La maggiore dei tre figli ha infatti debuttato come attrice in ‘Yuppi du‘ nel 1975. Qualche anno dopo, Rosita ha poi provato ad entrare nel mondo musicale con il 45 giri ‘Dal tuo sguardo in poi‘. La Celentano ha anche preso parte al Festival di Sanremo come co-presentatrice, ruolo che le ha fatto comprendere quanto per lei fosse importante fare la conduttrice.

Così, la figlia di Adriano ha iniziato a partecipare a varie trasmissioni, come ‘La canzone del cuore‘, ‘La domenica del villaggio‘ e ‘Domenica In‘. Nel 2014, è invece la volte della prima edizione di ‘Music Farm‘ e dell’ ‘Accademia della Canzone di Sanremo‘.

Chi è Giacomo Celentano: cosa fa il secondogenito di Celentano e Mori

Giacomo Celentano ha invece una grandissima passione per la musica e, per questo, ha debuttato con il suo primo album ‘Dentro il bosco‘ all’età di 23 anni. Nonostante questo, Giacomo non è mai riuscito a raggiungere lo stesso successo di suo padre.

Il piccolo Celentano ha però seguito anche un’altra strada, quella della fede, pensando per diverso tempo di farsi frate. E’ stata infatti, come lui stesso ha dichiarato, proprio la religione a fargli superare il lungo periodo di depressione vissuto. Giacomo ha per questo raccontato l’importanza della fede nel libro ‘La luce oltre il buio – Il mio cammino nella fede per vincere la depressione‘.

Rosalinda Celentano, la piccola di casa: ecco cosa fa

Rosalinda Celentano è entrata anche lei nel mondo dello spettacolo, riuscendo a ricevere molti riconoscimenti in ambito musicale.

Nel 1990, Rosalinda ha infatti preso parte al Festival di Sanremo, arrivando in finale nella sezione Giovani. Nel ’91, la Celentano ha invece vinto l’ultima edizione del ‘Festivalbar‘.

Qualche anno dopo, la figlia minore di Celentano ha iniziato però ad avvicinarsi molto alla recitazione, vincendo poi nel 2002 il Globo d’oro come miglior attrice esordiente per la sua partecipazione nel film ‘Paz!‘ di Renato De Maria. Nel 2004, l’abbiamo invece vista nel famosissimo film ‘La passione di Cristo‘ di Mel Gibson, nel quale ha interpretato il ruolo di Satana.

