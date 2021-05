Adriano Celentano scrive un post sui social e restano tutti senza parole “Devo farlo.. Mi scuso con tutti”

Adriano Celentano è uno dei più grandi artisti del nostro paese. In tutti questi anni ha dimostrato di essere davvero un artista poliedrico, passando dal cinema al teatro, al canto e alla televisione. E’ anche per il suo grande talento, che è uno degli artisti più amati di sempre.

Da diversi anni ormai è particolarmente assente però dal mondo dello spettacolo, ma ha continuato a stare vicino ai suoi fan, attraverso i social network. In diverse occasioni Infatti il celebre cantante si è espresso su alcune tematiche di attualità e lo ha fatto utilizzando i social. Adesso però sembrerebbe che qualcosa sia cambiato, visto che l’artista ha annunciato il ritiro dai Social e si è anche scusato anticipatamente per quella che sarà la sua assenza. Ma cosa è accaduto ad Adriano Celentano per prendere questa decisione?

Il molleggiato annuncia il ritiro dai social

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembrerebbe che Adriano Celentano abbia fatto un annuncio nelle scorse ore a tutti i suoi follower. Il cantante sembrerebbe aver deciso di non pubblicare più video né su Instagram né tantomeno su Facebook. Sembrerebbe che però si tratti di motivi tecnici e non dovuti ad altre motivazioni. Nel fare questo annuncio, il molleggiato si è anche scusato con i suoi follower più fedeli che quotidianamente lo seguono con tanto affetto. “Cari amici Inesistenti! Ho deciso, mio malgrado, di non pubblicare più video, sia su “Instagram” che su “Facebook” per motivi TECNICI e vi chiedo scusa per questo”. Queste le parole scritte da Adriano Celentano sul suo profilo social.

Il cantante spiega perché non pubblicherà più video sui social

“Ho perso le notti a giocare per sorprendervi coi miei Video, ma quando poi li vedo su INSTAGRAM e su FACEBOOK noto, come anche in questo ultimo di Battiato, che sono SPUDORATAMENTE fuori SYNC, e ciò mi rattrista terribilmente”. Questo ancora quanto aggiunge il molleggiato, il quale ha voluto spiegare per filo e per segno che cosa lo ha spinto a prendere questa decisione nel non pubblicare più video su Facebook e su Instagram. Per chi non lo sapesse, essere fuori sync in termini tecnici significa vedere un film dove l’audio del video ed il movimento delle labbra non vanno proprio di pari passo, creando una sorta di ritardo che sicuramente non è piacevole per chi sta guardando un video. Sembrerebbe che Adriano non sopporti proprio questo difetto e riguardando alcuni video da lui pubblicati, ha notato che effettivamente ciò si verifica su diverse piattaforme digitali.