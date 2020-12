adriano-celentano-torna-su-instagram:-“non-voglio-neanche-immaginare-cosa-potrebbe-accaderci”-video

Adriano Celentano da diverso tempo ormai ha deciso di raccontarsi sui social, diffondendo la opinione in merito a quello che sta succedendo nel mondo sia che si tratti di Coronavirus o no. Il cantante molleggiato nel corso dei giorni passati ha deciso di condividere con il web quella che secondo lui rappresenta davvero l’unica ancora di salvezza.

Nel corso della sua carriera Adriano Celentano ha sempre cercato di affrontare temi molto delicati che riguardassero l’Italia, ma anche quello che negli anni è successo anche nel mondo. Quanto detto adesso continua nella sua pagina Instagram con il commento di casi clou della cronaca italiana, come quello riguardante la morte del giovane Willy ucciso dalle percosse che un branco di ‘ragazzi’ gli ha riservato.

Di certo per Celentano non è mancato nemmeno il commento riguardante la pandemia da Coronavirus, tornado a far sentire la sua voce in un video montato ad hoc e che ha lasciato il web senza parole.

Il difficile 2020

In diverse occasioni abbiamo avuto modo di raccontare come il 2020 sia stato un anno davvero difficile in tutto il mondo, dalla pandemia da Coronavirus che non sta dando tregua al genere umano, alla morte di George Floyd e altri uomini e donne afroamericane, per poi continuare con i vari disastri che si sono verificati nel mondo e che vengono ricordati anche da Adriano Celentano in un nuovo video condiviso sui social seguito dal commento:

“La paura è l’ultima ancora di salvezza”.

Nel filmato in questione è possibile sentire sempre Adriano Celentano che continua dicendo: “Non è affatto impensabile che un giorno si possa ritornare ad abbracciarsi, ridere, ballare e cantare. Basterebbe solo un po’ di severa attenzione. Altrimenti. Non voglio neanche immaginare cosa potrebbe accaderci”.

Adriano Celentano: “Sono ancora tanti che…”

Il filmato a cui facciamo riferimento ripropone anche le dichiarazioni che Adriano Celentano ha rilasciato a Lilly Gruber, ospite del programma condotto dalla giornalista Otto e mezzo in onda su La7.

In quell’occasione, Adriano Celentano ha commentato nel seguente modo la pandemia da Coronavirus che ha colpito e messo sottochiave il mondo: “Ora come ora, da come stanno andando le cose dico che la paura, purtroppo, rimane l’unica ancora di salvezza. E invece vedo che sono ancora tanti quelli che sfidano il virus. Qualcuno invece dice addirittura che non ci si contagia neanche se ci baciamo in bocca, con la lingua. E però avverte, non più di un quarto d’ora, perché poi c’è il rischio di ammalarsi”.

