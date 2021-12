adriano-celentano-una-furia-contro-i-talk-show:-“voi-avete-…”

Adriano Celentano in questi anni si è esposto tanto per delle tematiche di dominio pubblico ed anche di grande importanza. In alcune occasioni ha catturato a se polemiche e critiche, in altri casi invece è stato gratificato soprattutto sui social network. Ebbene, in questi giorni sembra che Adriano Celentano si sia mostrato ancora più agguerrito del solito.

Adriano Celentano polemico contro conduttori e programmi che parlano di vaccini

Sembra che abbia in qualche modo scatenato una vera e propria polemica contro Enrico Mentana. In realtà, pare che il Molleggiato ce l’avesse con tutti i conduttori televisivi che in questi mesi hanno dimostrato una sorta di intransigenza contro i no vax. Adriano Celentano così è tornato a parlare di Covid e pare che si schierato proprio dalla parte di tutte quelle persone che purtroppo hanno paura e chiedono solo maggiori informazioni e maggiori sicurezze su ciò che riguarda i vaccini, i ricoveri o le terapie intensive. Come sempre, però, Adriano è stato piuttosto duro.

Il Molleggiato contro l’imparzialità di diverse trasmissioni tra no vax e vax

“Basta con la dittatura dei talk show sui no vax”, avrebbe scritto il Molleggiato pubblicando anche un video dai toni piuttosto polemici nei confronti dell’imparzialità della televisione tra i no vax ed i vax. Così, a questo punto, l’artista ha voluto dire la sua e lo ha fatto con i suoi soliti modi. «Cari conduttori di talk show, avete il compito di essere amorevolmente imparziali tra chi si vaccina e chi non si vaccina“. Questo ancora quanto aggiunto da Adriano che ha anche voluto complimentarsi con Veronica Gentili che sappiamo essere alla conduzione del programma Controcorrente.

Le parole del Molleggiato sulla questione vaccini

Ed ancora, in questo video che il Molleggiato ha pubblicato su Instagram, sembra che quest’ultimo se la sia presa con Fabrizio Pregliasco, il famoso virologo ed ancora pare abbia voluto dire di essere dalla parte della giornata Maria Giovanna Maglie che in quest’ultimo periodo sembra aver parlato di diverse terapie che potrebbero essere sostitutive al vacino.«Le terapie alternative al vaccino ci sono da tempo, sono sperimentate, ne stanno arrivando di nuove, e quando abbiamo fatto un consesso internazionale per discuterne solo uno era scettico ed era un italiano». Queste ancora le parole di Celentano che sicuramente hanno attirato a se le polemiche di diversi vax che hanno visto le sue parole come un vero e proprio attacco.