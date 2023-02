Adutora rompe e prejudica abastecimento de água na Região Metropolitana de Aracaju

A Deso recomenda a utilização econômica da água existente nas caixas d’água e reservatórios residenciais. Adutora rompe em Malhada dos Bois

José Alenildo

O abastecimento de água está reduzido na Região Metropolitana de Aracaju (capital, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão) nesta quinta-feira (9), em virtude de uma correção emergencial realizada na adutora do São Francisco. Adutora, localizada no município de Malhada dos Bois, rompeu no início da manhã.

De acordo com a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), a previsão para a finalização do serviço é às 18h, com a normalização do abastecimento no decorrer da sexta-feira (10).

A Deso recomenda a utilização econômica da água existente nas caixas d’água e reservatórios residenciais.

Casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 08000790195 com prioridade para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza.

Vittorio Rienzo