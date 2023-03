Advogado é preso ao ser flagrado com drogas após atender cliente em presídio no RS, diz polícia

Policiais encontraram maconha, cocaína e metanfetamina escondidas no estofado do veículo que ele dirigia. Caso aconteceu na sexta-feira (24). Policiais revistam carro durante abordagem em Eldorado do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na sexta-feira (24), em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, um advogado de 35 anos que dirigia um carro onde foram encontradas drogas escondidas no estofado do veículo. De acordo com a PRF, ele disse aos policiais que recém havia atendido um cliente, que cumpre pena em um presídio.

De acordo com a PRF, o advogado foi abordado na BR-290, onde era feita uma operação policial. O veículo, modelo Fiat Idea, chamou a atenção dos agentes porque havia sido emplacado em Santa Maria, estava com o para-brisa quebrado e em mau estado de conservação.

Ao checar os dados do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), os policiais constataram que o licenciamento estava vencido. Cães farejadores que eram usados na operação sinalizaram que havia algo de errado e, durante revista, os agentes encontraram maconha, cocaína e metanfetamina escondidas.

O veículo transitava da região dos presídios de Charqueadas em direção à Região Metropolitana de Porto Alegre. O motorista, de Quaraí, na Fronteira Oeste, disse que era advogado criminalista e que voltava de uma casa prisional onde recém havia atendido um cliente que está preso.

O advogado foi levado para a delegacia de polícia e, então, seria levado para uma penitenciária. Ele deve responder pelo crime de tráfico de drogas. O carro foi recolhido para um depósito do Detran. A droga foi apreendida.

