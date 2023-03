Advogado investigado por injúria racial nega ter ofendido gerente de padaria e diz ter sido vítima de homofobia

Rafael Marconato é alvo de inquérito depois que Alessandra Bissera afirmou ter tido o cargo questionado por ser negra. Advogado também registrou boletim de ocorrência por injúria após confusão em Ribeirão Preto (SP). Advogado é investigado por injúria racial contra gerente de padaria em Ribeirão Preto

O advogado investigado por injúria racial contra a gerente de uma padaria em Ribeirão Preto (SP) nega que tenha ofendido e usado expressões racistas contra a funcionária e afirma que, durante a confusão, iniciada por causa de uma marmita, foi vítima de homofobia.

Rafael Beutler Marconato, de 40 anos, foi denunciado à Polícia Civil por Alessandra Silva Bissera, de 37 anos. Segundo ela, no último domingo (26) o advogado disse que ela não tinha perfil para ser gerente do estabelecimento por ser negra, depois que a funcionária se recusou a trocar a embalagem com a comida que havia vazado no carro dele, além de ter arremessado a marmita contra ela.

Apesar de confirmar ter jogado a embalagem com a comida, o advogado afirma que em nenhum momento usou qualquer expressão racista contra a gerente. Ele registrou na tarde de quarta-feira (1º) um outro boletim de ocorrência sobre o caso, por injúria, sob a justificativa de ter sido ofendido por sua orientação homossexual.

“Não tem nenhuma coerência, nada do que ela afirma é verdade, eu não usei nenhuma palavra de cunho racista, não falei nada sobre a cor da pele dela, não desmereci o posto que ela ocupava de gerente, não duvidei que ela era gerente”, afirmou, em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo.

Alessandra, que prestou depoimento nesta sexta-feira (3) no âmbito da investigação por injúria racial, nega ter usado termos homofóbicos contra o advogado.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) informou que vai apurar a conduta de Marconato no caso.

O advogado Rafael Marconato, de Ribeirão Preto (SP)

Valdinei Malaguti/EPTV

A versão do advogado

Marconato relata que, como de costume, no último domingo foi à padaria no Jardim Irajá, zona sul da cidade, para buscar o almoço por volta das 12h45. Além de frango, ele afirma que pegou arroz à grega, farofa e feijão, pegou a embalagem, pagou a conta, em torno de R$ 100, e foi embora por volta das 13h15.

No trajeto de carro, de volta para casa, depois de abastecer o veículo, ele notou que o feijão havia vazado da embalagem e sujado o interior do carro e que, por isso, decidiu voltar à padaria para reclamar. Segundo ele, ao contrário do que a gerente relata, o retorno não ocorreu três horas depois da compra, mas sim logo depois que notou o que havia ocorrido com a marmita.

“Quando eu parei o carro pra encher o tanque foi quando percebi que a sacola estava toda vazada, havia feijão por todo o banco, o feijão ele estava na parte mais superior, ele acabou atingindo os outros alimentos que estavam embaixo. E caiu no banco do carro, e um cheiro forte de comida, então eu, frente ao ocorrido, fui, me dirigi ao estabelecimento que comprei, retornei, mas já estava com a porta fechada, de entrada para clientes”, diz.

Câmera mostra o momento em que cliente joga marmita na gerente de uma padaria

JN

Ao notar que a entrada principal estava fechada, ele conta que foi informado sobre o acesso de funcionários da padaria, pela Rua Chile, por onde foi atendido após acionar o interfone.

Ele afirma que, ao ser recebido por Alessandra, solicitou a troca da marmita ou a devolução do dinheiro, além da limpeza do carro, mas que teve o pedido recusado. O advogado afirma que até então não sabia que ela era a gerente, mas que, ao tomar conhecimento, se dirigiu a ela como tal, sem questionar a posição.

“Ela falou que não ia fazer nem uma nem outra coisa, eu até então não sabia que ela era gerente, eu pedi então pra ela, pra falar com a gerência, e ela falou ‘eu sou a gerente’, e então passei a me dirigir a ela sabendo que era gerente. Eu falei pra ela que eu já era cliente do estabelecimento, já havia ido diversas vezes e dessa vez aconteceu isso e nada mais justo seria a troca da compra.”

Segundo Marconato, a gerente se dirigiu a ele de forma ríspida e o advogado afirma que então pediu para falar com um superior hierárquico, no caso algum proprietário do estabelecimento.

“Ela falou que não ia fazer nada, e eu pedi pra ela, eu quero falar com o seu superior hierárquico, no caso o proprietário, proprietária, ela disse que ela que resolvia tudo lá no estabelecimento, ela tinha plenos poderes para resolver e que não ia fazer nada”, diz.

A gerente de padaria Alessandra Silva Bissera diz ter sido vítima de racismo em Ribeirão Preto, SP

Chico Escolano/EPTV

Advogado fala em homofobia

O advogado afirma, ao insistir mas uma vez na troca ou na devolução do produto, foi recebido com falas homofóbicas por parte da gerente da padaria.

“Eu disse que eu precisava resolver aquilo, que eu trabalho pesadamente pra poder fazer uma compra, pra poder comprar o alimento e não ter que cozinhar aos domingos. E ela virou pra mim e falou: ‘para de ser bichinha, para de ser gay, para de reclamar’. E eu, a minha orientação sexual é conhecida, sou gay, isso não é um problema, nunca foi um problema pra mim, meus clientes, família, amigos, todos sabem”, afirma.

Na sequência, Marconato afirma que outros funcionários se aproximaram, entre eles um homem que, segundo ele, teria tentado intimidá-lo, além de também ter se dirigido a ele de forma homofóbica.

“Já chegou gritando, falou ‘o que você está tretando?’ e já deu ombrada em mim. E começou a dar barrigada para me expulsar do estabelecimento e eu não fiquei intimidado. Eu falei ‘eu não vou sair daqui, eu preciso de uma resolução’. Eu não estou acostumado com esse tratamento. A gente tem um código de defesa do consumidor, tem um ordenamento jurídico, além de ser advogado, em primeiro lugar eu sou cidadão, mereço respeito e eu não tive ali, pelo contrário, fui maltratado, fui humilhado, ofendido e sofri o que é hoje tipificado como crime que é homofobia.”

Diante disso, ele afirma que ficou exaltado e que, antes de ir embora, arremessou a marmita em direção à gerente.

“Fiquei bastante, como eu posso dizer, chocado e em certo ponto eu me exaltei, foi o momento em que ela repetia constantemente que não ia fazer nada com o produto e com o feijão mais especificamente, então eu peguei o feijão que estava sobre uma superfície e arremessei pra ela, e eu falei ‘então fica com isso aí’. Foi quando eu entrei no meu carro e voltei pra minha casa.”

Imagens do lado de fora mostram quando advogado joga feijão na gerente de padaria em Ribeirão Preto, SP; do outro lado, a reação da funcionária ao ser atingida pela vasilha com comida

Câmeras de segurança/Reprodução

Prejuízos pessoais e profissionais

Desde que as denúncias foram feitas, o advogado conta que tem enfrentado hostilidade nas redes sociais.

“Em um primeiro momento não acreditava no que tinha acontecido, aí na segunda começou a repercutir nas redes sociais, Instagram, Facebook, xingamentos, (…) afirmando sem ter tido uma investigação com base só no que ela falou, na mentira que ela contou. Várias pessoas vieram de forma muito violenta e falaram coisas horríveis nas redes sociais, aplicativos”, afirma.

As ofensas, segundo ele, também têm repercutido no campo profissional, como no rebaixamento da nota de avaliação de seu escritório nas buscas da internet.

“Tem a questão de menos valia, da ofensa, da discriminação pela minha orientação sexual, doi impacto no meu trabalho, as ofensas que eu passei a sofrer em redes sociais, passaram a me ligar nos meus números que eu tenho, e eu sem saber ao certo como lidar com isso, então eu resolvi ser mais ativo e receptivo com os meios de comunicação, como esse ato que estou aqui praticando, dando essa entrevista, para colocar a verdade dos fatos.”

Se ele pudesse voltar atrás, Marconato afirma que não teria insistido tanto na troca da marmita.

“Em um primeiro momento em que ela se negou, talvez eu deveria ter já partido, ido embora, mas como pessoa e também como advogado eu faço questão de fazer valer os meus direitos, R$ 100 não é pouco dinheiro, eu tenho que trabalhar bastante pra ganhar R$ 100, e eu não queria nada mais que uma compensação pelo prejuízo.”

Vito Califano