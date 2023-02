Advogado que forjava ameaças em processos na Justiça para concessão de porte de arma é alvo da PF no Tocantins

Em um dos casos, a suspeita é de que houve a simulação de um atentado a tiros a uma pessoa dentro de um veículo, apenas para abrir o processo de porte de arma de fogo. Polícia Federal investiga fraude em pedidos de porte de armas

Divulgação/Polícia Federal

Um Advogado que forjava ameaças em processos na Justiça para concessão de CAC é alvo da Polícia Federal no Tocantins. Denúncias recebidas pela PF apontam que ele era especialista em processos de aquisição e registro de arma de fogo e orientava os clientes a forjarem situações de perigo para comprovar a necessidade.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

As investigações mostraram que havia um padrão no fornecimento de informações em vários processos do investigado. Como a apresentação de ameaças de morte enviadas aos clientes por meio de aplicativos de mensagens sempre com remetente anônimo ou desconhecida. Em um dos casos, a suspeita é de que houve a simulação de atentado a tiros a uma pessoa dentro de um veículo, apenas para abrir o processo de porte de arma de fogo.

São três mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (1º) em Palmas, Miranorte e Augustinópolis. O nome do advogado não foi informado, por isso o g1 não conseguiu localizar a defesa dele.

LEIA TAMBÉM

Governo dá 60 dias para CACs e proprietários cadastrarem todas as armas de fogo no sistema da PF

Os investigados na operação podem responder por denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime, falsidade ideológica e uso de documento falso.

De acordo com a PF, o nome da operação foi um termo usado pelo próprio investigado para oferecer os serviços de aquisição do porte de arma. Ele afirmava que o pedido já deveria ser feito à Polícia Federal como um ‘tiro certo’ com a comprovação da necessidade.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Ferla