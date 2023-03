Aeroporti Rimini e Forlì, partenze per Praga con 20 euro: tra le mete anche Lourdes e Grecia

Bologna, 21 marzo 2023 – C’è chi già sogna di aprire lettini e ombrelloni. E chi invece preferirà scoprire città d’arte in Italia e all’estero. Le destinazioni negli aeroporti di Forlì e Rimini sono infatti tra le più varie, così come le offerte delle compagnie aeree in vista della bella stagione. Ne è un esempio il volo che decolla dal Fellini di Rimini, diretto a Praga, domenica 30 aprile, dove il biglietto di andata parte da un costo di soli 19,99 euro (ovviamente, il prezzo tenderà ad aumentare a seconda dei bagagli che si decide di portare con sé).

In volo con la primavera





Il 20 maggio, invece, si potrà volare da Rimini fino a Londra con un prezzo base di 26 euro e approfittare di un biglietto a basso costo per visitare la capitale inglese. Ma non solo. Tra le mete più amate c’è anche Budapest: chi vorrà cogliere l’occasione di raggiungere questa città senza spendere troppo, potrà infatti fare i bagagli il 12 maggio, con un volo in partenza dal Fellini e diretto in Ungheria a partire da 24,99 euro. Buone notizie anche per gli amanti del Bel Paese, che quest’estate vorranno rilassarsi al mare ma senza viaggiare troppo lontano da casa. Il costo del biglietto aereo per Cagliari, il 28 giugno, parte da soli 17 euro. Mentre il biglietto di ritorno, venerdì 7 luglio, ha un costo altrettanto vantaggioso, a soli 36 euro. E perché non fare un tuffo anche in Sicilia? Le occasioni, infatti, non mancano. Dal Fellini all’aeroporto di Palermo, il volo in programma il 18 luglio, parte ora da un costo di soli 36 euro, mentre se si decide di tornare il 28 luglio, il prezzo del volo di ritorno è di soli 32. Chi deciderà invece di raggiungere Vienna, il 3 agosto, potrà farlo a partire da 37 euro.

Cifre al ribasso, insomma, che alimentano la voglia di tornare in viaggio e scegliere il migliore percorso da mettere a punto per l’estate. Tanti voli e tante offerte costellano, infatti, anche l’aeroporto Ridolfi di Forlì: qui, volare verso Palermo può risultare la scelta migliore. Sotto il sole del 25 luglio, il biglietto d’andata parte da soli 32 euro e da 37, invece, il giorno dopo. Allo stesso tempo, si potrà fare tappa anche a Napoli per un’estate tutta all’italiana, con volo d’andata – in programma il 16 giugno – a 39,90 euro. Non solo. Un volo verso Katowice – meta sempre più gettonata – il 24 maggio, parte da soli 36 euro. Per raggiungere la stessa meta, sarà vantaggioso salire sull’aereo anche il 31 maggio, con un biglietto d’andata a partire da 22 euro. E ancora: dal Ridolfi, sarà possibile raggiungere Lourdes (con prezzi, a partire dal 7 aprile, da 59,90 euro) e Mostar (con prezzi a partire da 44,90 euro): possibilità, queste, che contribuiscono concretamente alla ripresa dei pellegrinaggi, con l’obiettivo di soddisfare una particolare richiesta di turismo. Gli emiliano-romagnoli potranno poi raggiungere anche l’aeroporto Giuseppe Verdi di Parma e volare, così, verso nuove mete. Come Malta, con un volo d’andata il 20 luglio a partire da soli trenta euro. Allo stesso modo, anche l’aeroporto di Ancona – con le sue occasioni – seppur più distante si presenta come uno dei luoghi di partenza da non sottovalutare: lo testimonia un’occasione d’oro, il 1 giugno, per raggiungere Bruxelles a partire da 15,99 euro.

