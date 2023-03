aeroporto-ancona,-voli-e-partenze:-biglietto-in-luglio-a-29-euro.-sicilia-e-sardegna-da-boom

Ancona, 21 marzo 2023 – Dalle Marche al Sud Italia, alla Francia, all’Inghilterra, all’Albania. Passando per la Romania, la Germania e il Belgio. Dall’aeroporto di Ancona, infatti, sarà possibile raggiungere tante, tantissime mete differenti. E alcune di queste, anche a prezzi più che vantaggiosi. Il 27 maggio, infatti, sarà possibile volare fino a Cagliari con un biglietto d’andata a partire da 21 euro. La stessa offerta è prevista ora anche per il tre giugno, mentre sarà possibile raggiungere il capoluogo della Sardegna a partire da 24 euro anche il 6, il 10, 17 e 27 giugno.

In volo con la primavera

Se ci si affretta, offerte simili non mancheranno anche per prenotare un volo verso Catania, che in vista dell’estate si conferma una delle mete più gettonate dagli italiani che vogliono scoprire e riscoprire le bellezze del proprio Paese. Con partenza dall’aeroporto di Ancona, sarà infatti possibile atterrare in Sicilia a prezzi stracciati: ne è un esempio l’offerta, con un volo d’andata il 9 aprile a un prezzo di partenza di 21 euro e il 17 aprile con un costo base di soli 24 euro.

Voli estate 2023: dove andare dall’aeroporto Marconi di Bologna

Anche nei mesi più caldi sarà possibile programmare il proprio viaggio verso Catania a bassi costi: prezzi di partenza a 24 euro, infatti, anche il 28 e 30 agosto. Ma non è finita qui. La stessa cifra di partenza è prevista anche per i voli d’andata – il 3, 6, 13, 24 e 27 giugno – con destinazione Olbia , in Sardegna. Mentre per chi non è amante del mare e vuole scoprire le bellezze francesi, come la Tour Eiffel o il Louvre, sarà possibile allacciare le cinture e volare fino a Parigi . Una novità che mette di buon umore i marchigiani, soprattutto grazie alle occasioni da non perdere e che consentiranno di esplorare la capitale francese senza dover, per forza, sborsare una cifra elevata. Un biglietto d’andata – con partenza da Ancona – l’8, il 15 e il 22 luglio, parte da soli 29 euro. Il primo e il quattro luglio partiranno invece da 46 euro.

Economiche ‘fughe di primavera’ saranno invece possibili per chi deciderà di andare, ad esempio, a Bruxelles : il prezzo base del biglietto d’andata, il 2 e il 3 maggio, è a soli quindici euro. E se Londra è una delle città ‘da non perdere’, sarà meglio affrettarsi ad acquistare i biglietti: dal 27 al 31 marzo, i prezzi di partenza del volo d’andata non superano i 14,99 euro. Il costo base è intorno ai venti euro anche nelle giornate dal primo al quattro aprile. Stagioni come la primavera e l’estate, inoltre, consentiranno ai cittadini di scoprire anche le mete meno conosciute o gettonate, per dare il via a un iter diverso dal solito.

Da Ancona, infatti, sarà possibile volare anche verso Dusseldorf: il 10, il 13 e il 17 maggio, il prezzo di partenza del volo d’andata è di soli 19,90 euro. Occasioni imperdibili anche per raggiungere Cracovia, come il volo del primo luglio a poco più di quaranta euro. Allo stesso tempo, per chi volesse esplorare diverse mete partendo da altre città, come le più vicine Rimini e Forlì, potrà cogliere ulteriori occasioni. Qualche esempio? Un volo d’andata verso Budapest, con partenza dall’aeroporto Fellini di Rimini il 12 maggio, a partire da 24,99 euro. O, altrimenti, verso Praga il 30 aprile a soli 19,99 euro. Così anche a Forlì, dove viaggiare verso Palermo, il 25 luglio, partirà da un costo di soli 32 euro.

Ufficio Stampa