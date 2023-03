Aeroporto de Cacoal, RO, recebe certificado da Anac e voos poderão decolar ou posar em situações climáticas adversas

Operação passa a ser por instrumento e não mais de forma manual. O aeroporto “Capital do Café”, em Cacoal (RO), recebeu um certificado da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que libera o pouso ou a decolagem de voos em situações climáticas adversas, como chuvas fortes e fumaça de queimadas.

Aeroporto Capital do Café em Cacoal (RO)

Redes Sociais/Reprodução

A portaria foi publicada pela Anac no dia 6 de março e com ela, o aeroporto passará a operar por meio de instrumentos e não de forma visual, como era feito até o momento.

O aeroporto de Cacoal foi inaugurado no dia 27 de março de 2010 e conta com uma pista de pousos e decolagens com 2,1 mil metros. O local oferece, diariamente, voos para Cuiabá, capital mato-grossense, em aeronaves com capacidade para até 118 passageiros.

Além de Cacoal, o aeroporto também atende mais 18 municípios. Em 2022, obras de infraestrutura foram concluídas e foi instalado um centro de monitoramento do clima. Ao todo, as obras custaram mais de R$ 11 milhões.

