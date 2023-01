Aeroporto de Porto Alegre tem alta de passageiros em 2022, mas segue abaixo de patamar pré-pandemia

Terminal registrou fluxo de 6,6 milhões de pessoas no ano passado. Diminuição das restrições da pandemia e equalização dos preços motivam aumento, avalia setor de viagens. Saguão do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre

Reprodução/RBS TV

O Aeroporto Internacional Salgado Filho registrou fluxo de 6.600.103 passageiros em 2022, conforme dados da concessionária Fraport acessados pelo g1. O número é 37% maior do que o observado em 2021, mas segue abaixo dos mais de 8 milhões que embarcaram ou desembarcaram na Capital em 2018 e 2019.

Na avaliação de Lúcia Hoffmann Bentz, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Rio Grande do Sul (ABAV-RS), a diminuição das restrições impostas pela pandemia de coronavírus é um dos motivos que propiciou o aumento gradual nas viagens.

“Essa pandemia que, realmente, acredito que a gente esteja olhando pelo retrovisor, que ela está ficando para trás. A vontade de viajar, a segurança de viajar e, principalmente, essa equalização de tarifa aérea”, elenca.

Voos domésticos

Os voos domésticos representam a maior parte do fluxo de passageiros em Porto Alegre. O aumento é observado, normalmente, a partir do fim do verão, quando moradores do estado buscam viagens para locais menos frios do país.

“O pessoal quer viajar para fora do estado, curtir as praias do Nordeste”, diz Lúcia Hoffmann Bentz, da ABAV-RS.

O Nordeste foi a opção da família do jardineiro e paisagista Gelson Tavares, que embarcou para Natal este fim de semana. “Por isso a gente se programa durante o ano”, comenta.

Passageiros aguardam em fila no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre

Reprodução/RBS TV

Voos internacionais

As viagens para o exterior ainda estão em ritmo baixo. No segundo semestre de 2022, cerca de 13 mil pessoas deixavam Porto Alegre e outras 13 mil desembarcavam na cidade a cada mês.

No caso dos voos internacionais, os passageiros afirmam que o valor das tarifas ainda os desistimula deixar o país. “A gente tem noção de quanto está a passagem pra fora, porque recentemente um membro da nossa família foi pra Alemanaha. Então, realmente os preços estão exorbitantes”, conta a modelista Angela Ferreira.

No turismo, o governo busca atrair novos visitantes para o estado. “Nós temos uma esperança muito grande de mostrar o Rio Grande do Sul, não apenas o seu potencial pra dentro do estado, mas pra fora do estado e também, porque não dizer, internacionalmente”, diz o secretário do Turismo do RS, Vilson Covatti.

Sinalização do setor de embarque internacional no Aeroporto de Porto Alegre

Reprodução/RBS TV

Aeronaves

Ao longo do ano passado, 66.402 aeronaves passaram pela pista do Salgado Filho. O recorde da série histórica foi observado em 2018, quando o terminal recebeu 80.990 aviões. Em 2020, primeiro ano de restrições da pandemia, houve o menor número de aviões na cidade – 37.913.

Avião no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre

Reprodução/RBS TV

