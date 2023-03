aeroporto-lamezia-terme,-parte-la-petizione-per-intitolarlo-a-corrado-alvaro

Su iniziativa di Gianluca Passarelli (professore ordinario alla Sapienza) e di Paride Leporace (giornalista e scrittore), è stata promossa una petizione pubblica per “intitolare l’aeroporto regionale di Lamezia Terme a Corrado Alvaro”. Durante una conferenza stampa verranno illustrati i risultati dell’appello, le azioni promosse e quelle future per alimentare una discussione il più possibile unitaria per raggiungere lo scopo. L’appello (allegato) è stato pubblicato dai principali giornali e siti calabresi nonché da siti nazionali, raccogliendo l’adesione di firme di celebri scrittori, prestigiosi intellettuali, esponenti della politica, cittadini amanti di Alvaro e della Calabria.

I “non-luoghi”

“I luoghi esprimono simboli e quindi significati, identità e storie. Gli aeroporti, – spiegano i promotori – come le stazioni dei treni, sono spesso “non-luoghi”, dove lo spaesamento individuale è accentuato. In assenza di riferimenti storico-sociali-culturali definiti, identificati, riconosciuti e riconoscibili, la a-spazialità accentua processi di depauperamento civico e sociale”.

L’àtopon

L’àtopon, un luogo di ciò che è senza luogo, diventi toponimo di una comunità spaesata, ma che cerca riferimenti collettivi. Non si tratta di mera metonimia, di maquillage, di marketing dei luoghi. Viceversa, l’intento è proprio sottrarre al vuoto dei codici, delle etichette campaniliste o delle sigle fantasiose, quanto dovrebbe richiamare immediatamente, ossia senza intermediazioni e subito, il senso di appartenenza e la comune identità. Da rivendicare con orgoglio, senza chauvinismo, tanto più essa sia capace di “viaggiare nello spazio e nel tempo”.

Corrado Alvaro, i suoi scritti, le sue parole, rappresentano il più alto esempio di quella “calabresitudine” alta da riaffermare. Consacrare un luogo quale l’aeroporto principale della Regione, alla figura nobile, prestigiosa e illustre di Alvaro, rappresenterebbe – secondo i promotori – un segnale assai positivo.

Vittorio Ferla