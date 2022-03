affaire-gabby-petito-:-les-parents-de-brian-laundrie-complices-?

En septembre 2021, le corps de Gabby Petito était localisé dans le parc national de Grand Teton dans le Wyoming. Un médecin légiste avait alors déterminé qu’elle était décédée par strangulation meurtrière. Après une enquête criminelle de plusieurs mois, le FBI a déterminé en janvier dernier que son petit-ami, Brian Laundrie était responsable de sa mort. Selon une action civile déposée jeudi 10 mars 2022, la famille de la jeune fille pense que les parents de Brian Laundrie savaient que leur fils avait tué leur fille et l’ont ainsi aidé à dissimuler le meurtre. Dans le procès, il est ainsi indiqué : “On pense, et donc il est avéré que… Brian Laundrie a informé ses parents, Christopher Laundrie et Roberta Laundrie, qu’il avait assassiné Gabrielle Petito. À cette même date, ils se sont entretenus avec l’avocat Steve Bertolino et lui ont envoyé un mandat le 2 septembre 2021.“

Selon le procès, c’est après que la famille de Gabby Petito ait signalé sa disparition que Roberta Laundrie aurait bloqué le numéro de téléphone de sa mère, Nichole Schmidt. De plus, les parents de Brian Laundrie n’auraient pas coopéré avec les autorités. “Alors que Joseph Petito et Nichole Schmidt cherchaient désespérément des informations concernant leur fille, Christopher Laundrie et Roberta Laundrie gardaient le secret sur l’endroit où se trouvait Brian Laundrie, et on pense qu’ils prenaient des dispositions pour qu’il quitte le pays“, est-il indiqué dans le procès. Les parents de Gabby Petito demanderaient aujourd’hui au moins 100 000 dollars de dommages et intérêts pour la douleur et l’angoisse mentale causées par la famille Laundrie.

Les parents de Brian Laundrie, sont-ils complices ?

Alors que les parents de Gabby Petito ont énormément souffert de ne pas savoir ce qu’il était arrivé à leur fille, on peut lire dans le procès : “Christopher et Roberta Laundrie ont fait preuve d’une conduite extrême et scandaleuse qui constitue un comportement, dans les circonstances, qui dépasse toutes les limites possibles de la décence et est considéré comme choquant, atroce et totalement intolérable dans une communauté civilisée.” Dans une déclaration, l’avocat de la famille Petito, Richard B. Stafford, a indiqué quant à lui : “Christopher et Roberta ont eu de multiples occasions de révéler à Joe, Nichole ou aux autorités que Gabby n’était plus en vie et de les diriger vers son corps. Au lieu de cela, Christopher et Roberta Laundrie ont fait preuve d’une indifférence impitoyable face à la souffrance de la famille de Gabby et ont aggravé l’angoisse, la douleur et la souffrance de sa famille par leurs actions. Pour cela, Christopher et Roberta doivent être tenus responsables.“

Gabby Petito et Brian Laundrie © Instagram

