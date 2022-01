AFFAIRES OUBLIÉES. L’affaire Lydia Gouardo, cette fillette que tout le monde a regardé souffrir

C’est en 1962 que débute cette triste histoire. Alors que son mari, Raymond Gouardo, purge une peine de cinq ans de prison pour vol à main armée, Jacqueline Gouardo tombe enceinte d’un autre homme. Contre toute attente, Raymond accepte de reconnaître l’enfant. Une chance pour la petite Lydia Gouardo, qui semble être tombée sur des parents aimants et responsables. Il n’en est toutefois rien. Vers l’âge de 2 ans, Lydia et ses aînés, Bruno et Nadia, sont abandonnés par leur mère et recueillis par la DDASS. Ils y passent plusieurs années, jusqu’à ce que leur père, Raymond Gouardo, ne sorte de prison et ne vienne réclamer ses enfants, armé d’un fusil…

Pendant son incarcération, Raymond a fait la rencontre d’une visiteuse, une certaine Lucienne Ulpat. Avec elle et les enfants, il emménage à Meaux, en Seine-et-Marne. C’est alors que pour Lydia, Bruno et Nadia, la vie change du tout au tout. Privés d’école, les trois enfants sont retenus chez eux en permanence, et de la séquestration découle la violence. Un jour, alors que Lydia a 8 ans, Lucienne Ulpat lui fait prendre un bain bouillant. Avec de l’eau de javel et une brosse à chiendant, la compagne de Raymond Gouardo brûle Lydia au troisième degré. Suite à cela, la fillette sera hospitalisée durant trois mois. À son retour, son beau-père profitera des soins à domicile de Lydia pour lui faire subir des attouchements. “Il nous dit qu’il nous fait du bien. Que c’est notre père, qu’il a tous les droits, que si on a à manger, c’est grâce à lui…“, confiera, plus tard, Lydia Gouardo dans l’émission Mille et une vies.

“C’est chacun chez soi, c’est tout. C’est chacun chez soi”

De là débute une autre forme de calvaire pour Lydia. En 1975, la famille emménage à Coulommes, en Seine-et-Marine. Plusieurs fois par jour, Raymond Gouardo viole sa plus jeune fille, ainsi que son frère et sa sœur, Bruno et Nadia. À plusieurs reprises, Lydia fugue et prévient la gendarmerie. Chaque fois, les forces de l’ordre la rendent à son père, qui ira jusqu’à l’enchaîner dans le grenier et la violer avec des ustensiles de cuisine pour la punir. En 14 ans, tandis que Bruno et Nadia réussiront à fuir, Lydia donnera naissance à six garçons.

Dans le petit village de Coulommes, c’est l’incompréhension. Qui est cette adolescente que l’on aperçoit parfois au travers d’une fenêtre ? D’où viennent ces nourrissons que Raymond Gouardo présente avec fierté ? “Gouardo fait des enfants à sa fille”, entendra-t-on finalement dans les rues de Coulommes. Mais là encore, personne n’y fera rien. “À mon avis, c’est chacun chez soi, c’est tout. Pour moi, c’est chacun chez soi”, admettra Nicolas Courbouin, un voisin, lors d’un reportage diffusé des années plus tard.

Les voisins, la police, le système judiciaire, l’aide sociale à l’enfance, “tout le monde savait, personne n’a rien dit.” En raison de la peur et de l’indifférence des autres, Lydia passera 28 années sous le joug de son père, qui mourra en 1999. Le 12 mars 2007, Lucienne Ulpat sera condamnée à trois ans de prison avec sursis pour non-dénonciation de crime et agression sexuelle sur Bruno, le frère de Lydia. Lydia, elle, refera sa vie avec Sylvain Skirlo, avec qui elle aura deux enfants. En 2008, elle publiera Le silence des autres, dans lequel elle couchera son calvaire sur des centaines de pages. Son objectif ? Parler. “Je ne suis pas la seule qui a subi ce que j’ai subi, mais les gens n’en parlent pas, ne le dise pas, confiera-t-elle en 2016 sur France 2. Moi je dis qu’on a besoin d’en parler. Mon histoire a été faite, on ne peut pas revenir en arrière. (…) Mais il faut le dire, il faut arrêter de se taire. Pour sauver d’autre personnes.”

Aujourd’hui âgée de 60 ans, Lydia soupçonne encore son beau-père, Raymond Gouardo, d’être impliqué dans quatre affaires de disparitions : l’affaire Sabine Dumont, l’affaire Virginie Delmais, l’affaire Perrine Vigneron et l’affaire Hemma David-Greedharry.

