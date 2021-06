agata-reale-malata-di-leucemia,-le-parole-strazianti-per-michele:-“dammi-la-forza-di-pensare-che-posso-farcela”

La dipartita del giovanissimo Michele Merlo ha sconvolto davvero tutti. A ricordarlo è stata anche un’ex allieva di ‘Amici’. Ecco di chi si tratta.

Il cantante ha infatti lasciato la nostra Terra a seguito di una leucemia fulminante che gli ha portato un’emorragia cerebrale ed un intervento chirurgico delicatissimo. Merlo era stato infatti ricoverato nel reparto di terapia intensiva presso l’Ospedale Maggiore di Bologna. Sono numerosissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che l’hanno ricordato, scrivendo una lettera o pensiero. Tra questi, un’ex allieva di ‘Amici – anche lei affetta da leucemia – l’ha omaggiato con un post su Facebook.

Michele Merlo e il ricordo di Agata Reale: “Sono delusa, arrabbiata, fortunata e spaventata”

Sul suo profilo Facebook ufficiale, Agata Reale ha pubblicato un post nel quale ricorda l’ormai compianto Michele Merlo, deceduto all’età di soli 28 anni a causa di un’improvvisa leucemia. L’ex allieva di ‘Amici‘ ha anche lei sofferto della stessa malattia ma, nel suo caso, c’è stato un intervento tempestivo, anche se non è ancora del tutto guarita.

“In questo momento ho tanti pensieri per la testa“, ha infatti detto la Reale, “Sono delusa, arrabbiata ma mi sento anche tanto fortunata e anche spaventata. Apprendo solo ora la triste notizia: Michele Merlo ci ha lasciati. A soli 28 anni muore di leucemia“. La donna ha poi raccontato di essere stata miracolata grazie anche alla tempestività di suo marito, che chiamò subito i soccorsi dopo averla vista accasciarsi all’improvviso, e anche alla bravura del medico.

“Come si fa a morire così, avevi una vita davanti“, ha poi continuato Agata, “Scusa se non ti ho cercato prima, ma non ho avevo avuto modo di conoscerti. Da giorno sì, ho letto tutti i tuoi post sui social e pregato affinché potesse rimanere solo un brutto ricordo“. La stessa ha inoltre svelato di ricordare perfettamente il carattere di Michele, avendolo visto ad ‘Amici‘. “Tu sei forte“, gli aveva scritto anche in un messaggio che non è però mai stato letto dal giovane.

“Avevo bisogno di una persona che in questa battaglia riuscisse ad andare avanti perché sai, Michele, ho paura di lasciare mia figlia“, ha continuato, “non è la morte che mi spaventa, ma farla crescere senza mamma. Avevo bisogno di capire che non tutti per forza perdono, e purtroppo quasi tutti i miei compagni di stanza non ci sono più e non so come sentirmi“.

In seguito, la ballerina ha affermato di aver letto tutti i post pubblicati da Merlo, nei quali dichiarava di soffrire anche di attacchi di panico. “Ho scelto questa foto perché immagino così la tua espressione adesso da lì che ci guardi tutti e dici ‘e ora?’“, ha scritto Agata Reale, “Ora sei libero, ma dai la forza ai tuoi genitori, non ci sarà mai nulla che potrà colmare questo dolore ed infine solo se puoi proteggimi e dammi la forza di pensare che posso farcela“. La stessa ha infatti raccontato di non aver concluso questa battaglia, e spera con tutta la forza di poter salutare questa malattia.

“Ti promesso che se la vita mi ha scelta per donarmi una seconda possibilità di vita“, ha infine concluso, “io farò di tutto per essere una persona migliore e cercare di fare più bene possibile al prossimo. Buon viaggio Mike Bird“.