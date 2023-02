Agência Couchê, cresce e ganha reconhecimento no Leste Paulista

Atuando no mercado publicitário há 7 anos, a agência expande em todo leste paulista Sede em São José do Rio Pardo (SP).

O que uma empresa deve buscar em uma agência de publicidade? A resposta é simples! Atender alguns requisitos como facilidade na comunicação, ser sincera e transparente quanto aos diagnósticos de problemas que podem ser comunicacionais, de venda ou institucionais. Ela também precisa ser confiável a ponto de guardar informação consigo e entregar o que promete.

A agência de publicidade Couchê Publi, com sede em São José do Rio Pardo, está há 7 anos atendendo o mercado regional com maestria, tornando-se especialista em campanhas publicitárias. Com dezenas de marcas sob sua coordenação, garante que ainda há espaço para novas contas publicitárias.

“A Couchê tem capacidade técnica, estrutura corporativa e processos operacionais de última geração para dar conta de qualquer campanha publicitária”, afirma Ângelo dos Reis Alves, sócio-diretor de desenvolvimento web.

Sala de Planejamento da sede em São José do Rio Pardo (SP).

O processo de trabalho da empresa é de extrema importância para que tudo saia conforme os objetivos da marca:

Planejamento de ponta a ponta. As estratégias e textos são desenvolvidos para os diversos tipos de mídias, tanto on-line, quanto off-line;

Um sistema de organização de tarefas, com prazos minuciosos e detalhados com briefings;

Designs inovadores, estudados e certeiros para cada tipo de necessidade;

Gestão de tráfego pago de qualidade e gerador de resultados;

Atendimentos personalizados de profissionais com experiência no mercado publicitário.

A missão da empresa é atingir público-alvo de maneira estratégica, com o melhor planejamento do mercado. Sempre com transparência, confiabilidade e eficiência para chegar ao seu maior objetivo: Ser uma das maiores agências de publicidade em Gestão de Campanhas publicitárias na macrorregião de Campinas. Arthur Coelho Bine, sócio-diretor de Atendimento e Planejamento completa:

“Temos orgulho de ser uma das maiores agências de publicidade da região do leste paulista. Trazer resultado com campanhas sólidas e com retorno palpável é o objetivo da Couchê com suas contas. A Couchê faz acontecer!”

Conheça alguns cases:

Natal Mais Feliz 2023 em São José do Rio Pardo

Divulgação: Couchê Publi

Comandar a campanha de Natal de uma cidade, com certeza, é um grande desafio. O Natal Mais Feliz é um projeto com o objetivo de aquecer as vendas do comércio local na época natalina e divulgar as atividades e atrações promovidas pelo polo organizador: Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo, ACI Rio Pardo e Sincopar. A Agência trouxe para essa época encantadora, já no processo de branding, a expressão da verdadeira magia do Natal. Seguindo a inspiração de união, o posicionamento e integração das mídias on e off-line aumentou a participação da população e visitantes das cidades vizinhas, tanto nos eventos quanto nas compras. O Presidente da ACI, Marcelo Ambrósio, se diz satisfeito pelo sucesso:

“A Agência Couchê em todas as etapas da campanha foi extremamente proativa, inclusive em momentos de adversidade, trabalhou com agilidade e competência. Sem falar em todo o aspecto criativo que dispensa apresentações. Um trabalho impecável, realmente.”

Natal Mais Feliz é #TeamCouche

Lamesa Fios e Cabos Elétricos com Zelétrico

Divulgação: Couchê Publi

A Lamesa, indústria de São João da Boa Vista (SP), especializada na fabricação de fios e cabos de condução de eletricidade, é referência no mercado nacional há mais de 40 anos. Consolidou-se como referência em logística e alta qualidade de seus produtos, mas havia a necessidade de se aproximar o consumidor final: Os eletricistas.

Assim a Couchê, propôs a humanização da marca ao criar o Zelétrico, um eletricista autônomo, atuando como um profissional de família. Daqueles que trabalham há décadas no mercado e sempre escolhe o melhor produto para seu cliente. E uma das suas escolhas é a LAMESA CABOS ELÉTRICOS.

Ainda em veiculação, foi desenvolvido uma campanha nas maiores emissoras de TV do país (EPTV Central, Sul de Minas e no SBT Ribeirão), focado em programas esportivos, principalmente futebolísticos. Criar o Zelétrico trouxe a imagem que a Lamesa precisava: Sua marca ter uma cara na cabeça das pessoas.

Segundo o diretor comercial da empresa, Silvio Carvalho, que diz ser o primeiro passo de uma parceria que promete caminhar lado a lado por muitos anos:

“O Zelétrico é assunto na cidade e região, por sua simpatia e identificação com o nosso público. A repercussão superou nossas expectativas e trouxe a modernidade que buscamos.”

Zelétrico é #TeamCouche

Rio Pardo Futebol Clube com a campanha “Seu Novo Clube”.

Divulgação: Couchê Publi

O Rio Pardo Futebol Clube faz parte da história da cidade. A Couchê já está há mais de 5 anos na gestão da comunicação do clube, e vem realizando uma comunicação impecável. Uma das necessidades identificadas pela agência é a de se modernizar para atrair o público do futuro. No segundo semestre de 2022, foi idealizada a campanha “Seu novo clube”, onde foi promovido o projeto-diretor arquitetônico para os próximos 50 anos. Marcelo Callegari Zanetti, ex-presidente do clube, com orgulho, deu seu depoimento sobre projeto que iniciou em sua gestão:

“A Agência Couchê representou um importante marco na história do Rio Pardo Futebol Clube, não somente por entender nossas expectativas e ideias na produção da campanha “Seu novo Clube”, mas por auxiliar na construção de nosso DNA ao longo dos anos, que culminou com essa campanha que nos encheu de orgulho.”

Seu Novo Clube é #TeamCouche

Recepção da sede em São José do Rio Pardo (SP).

A Agência Couchê prova todos os dias que o amor à profissão, dedicação e organização, gera resultados. E é isso que, no fundo, toda empresa quer, ter resultados de vendas, em sua imagem, estar na boca do seu público e ser a primeira opção em seus pensamentos. Com ações bem pensadas estrategicamente, um design adequado, persuasivo e um entendimento a fundo da marca é que se chega ao objetivo. Com essa agência, os seus resultados são inegociáveis tendo apenas um destino, o sucesso.

Depois de tudo o que foi explanado nesta matéria, o que você está esperando para solicitar um orçamento e ser #TeamCouchê também?

Venha tomar um café.

Sede Couchê Publi

Rua João Gonçalves, 396 – Vila Brasil | São José do Rio Pardo



(19) 3608.6850

(19) 9 8204.6103 (Arthur Coelho Bine)

Vittorio Rienzo