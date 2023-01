Agência de Fomento cria comissão para realizar concurso público

Concurso atende Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a agência e o Ministério Público Estadual. Portaria não especifica quantidade de vagas e nem quando o edital será lançado. Agência de Fomento do Tocantins

A Agência de Fomento do Tocantins criou uma comissão especial que ficará responsável pela realização de um concurso público em breve. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Tocantins desta segunda-feira (23).

Conforme a publicação, a realizado de um certame para contratação de pessoal é resultado de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a agência e o Ministério Público Estadual.

A comissão é composta pelos seguintes servidores: Almiro de Faria Junior, que ficará no cargo de presidente; Max Alexandre Carneiro (secretário); Maria Pinheiro do Carmo (membro) e Vanderlucia Ferreira Trindade (membro).

O texto diz que eles ficarão responsáveis, dentre outras funções, por fornecer todos os dados e informações à empresa contratada; fiscalizar a prestação dos serviços da responsável pelo certame; analisar e validar os editais; julgar os pedidos de isenção de taxa de inscrição dos futuros candidatos e homologar o resultado final do certame.

A portaria não especifica quantas vagas serão oferecidas, os salários e nem a data em que o edital será lançado.

Vittorio Rienzo