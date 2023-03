Agência de marketing MCNPELOZIO ganha destaque nacional e no exterior

Uma agência com mais de 17 anos no mercado

Divulgação: Mcnpelozio

Somos uma agência completa e já atuamos no mercado publicitário há mais de 17 anos em todo o Brasil e no exterior.

Nosso objetivo é sempre entender as necessidades e peculiaridades de cada cliente e trazer soluções inteligentes para gerar resultados ao negócio.

Estamos localizados em São João da Boa Vista-SP, uma das mais importantes cidades do Leste Paulista e muito próximo ao Sul de Minas.

Contamos com uma estrutura de mais de 100² o que nos possibilita a produzir internamente todo conteúdo audiovisual para nossos clientes, assim como fotos do produtos, ensaios fotográficos, vídeos virais para Reels, Tiktok e Shorts, vídeos de conteúdos para infoprodutores e canais de Youtube e vídeos criativos de produtos.

Contamos com a melhor estrutura de PodCast da região, com equipamentos de última geração, equipe técnica para captação, edição e publicação estratégica, desta forma nos possibilita ofertar o que tem de melhor na produção audiovisual para a nova demanda de mercado que cresce cada vez mais.

Divulgação: Mcnpelozio

No universo online de e-commerce, já ajudamos nossos clientes a gerar mais de 70 milhões de reais em faturamento no último ano com vendas online em marketplaces e loja virtual própria. Para uns parece muito, para outros parece pouco, porém para nós é uma imensa satisfação em saber que auxiliamos nossos clientes a ganhar dinheiro de forma online em meio a crise e pandemia, gerando empregos de forma direta e indireta neste vasto universo online de oportunidades.

Somos uma agência de Publicidade e Propaganda que vive constantemente Criatividade, Planejamento, Marketing, Comunicação, Design, Performance e Resultados!

Atendemos desde grandes indústrias com vendas internacionais, grandes sellers de plataformas de marketplaces, até mesmo PMEs, lojistas, prestadores de serviços, entre outros. Não importa o tamanho do cliente, para nós é sempre uma satisfação atender cada projeto e ajudar com o crescimento de cada negócio.

Somos premiados em importantes festivais da comunicação e com reconhecimento nacional, assim como APP RIBEIRÃO, já são 5 prêmios conquistados.

Divulgação: Mcnpelozio

Somos partner da maior empresa da América Latina (Mercado Livre), grandes plataformas de ferramentas de marketing digital e e-commerce.

“A MCNPELOZIO é uma agência 360º, ou seja full service e atua em todas as frentes de marketing para otimização de custos e resultados de negócio!” afirma Maicon Pelozio CEO da agência.

Divulgação: Mcnpelozio

MARKETING E ESTRATÉGIA

Consultoria e-commerce, ADS, e-mail marketing, inbound marketing, marketing de conteúdo, inteligência de marketing, marketing corporativo e endomarketing.

Divulgação: Mcnpelozio

BRAND, DESIGN, FOTO E VÍDEO

Criação de marca, branding, identidade visual, produção audiovisual, material institucional, promocional, PDV, criação de site, criação 3D, embalagens e rótulos.

Divulgação: Mcnpelozio

BUZZ MEDIA E SOCIAL MEDIA

Gestão estratégica de redes sociais, estratégia de marketing digital, transformação digital, marketing viral, campanhas de tráfego pago, conteúdo em vídeo e posicionamento.

“Nós da Agência MCNPELOZIO amamos o que fazemos, nossas soluções de Marketing e Design são movidos por muita criatividade e é lógico que muita tecnologia, fazendo sempre o melhor para decolar os resultados dos clientes, completa Maicon Pelozio.”

Quer mais resultados com o marketing para o seu negócio?

Marketing com estratégia que realmente funciona!

Venha fazer parte dessa nova experiência!

Localização da agência de publicidade MCNPELOZIO COMUNICAÇÃO E DESIGN

Av. Dr. Durval Nicolau, 878 – Sala 17 – Jardim Canadá | São João da Boa Vista-SP

WhatsApp: (19) 9 9142-1829 (Maicon Pelozio)

Vito Califano