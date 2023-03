Agência de segurança americana alertou Polícia Civil sobre plano de ataque em escolas do vale

Investigação apontou que os atos violentos aconteceriam em alusão aos quatro anos do ataque à escola Raul Brasil, em Suzano, e teriam como motivação o bullying. Deic em São José dos Campos

Uma agência de segurança americana foi a responsável por alertar a Polícia Civil sobre o plano de adolescentes que planejavam atacar escolas de São José dos Campos e Caçapava.

Uma operação da polícia foi realizada neste domingo (12) depois da corporação descobrir a intenção dos adolescentes. Três jovens foram levados à delegacia e diversos materiais foram apreendidos (leia mais abaixo).

De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou após a Homeland Security Investigations (HSI), uma agência norte-americana de segurança, descobrir a intenção dos estudantes, que trocavam mensagens sobre o assunto pelas redes sociais.

AHSI identificou diálogos que se referiam à prática de atos graves de violência, como homicídios em massa, ataques a escolas, violência contra mulheres, crianças e animais, no dia 13 de março, data que completa 4 anos do ataque à escola de Suzano.

Depois do alerta, a Divisão de Crimes Cibernéticos da Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) passou a monitorar os adolescentes e contou com a ajuda de policiais da região para deflagrar a operação.

Sobre a agência americana

A Homeland Security Investigations (HSI) é uma agência do governo dos Estados Unidos responsável por investigar crimes e ameaças transnacionais.

De acordo com a própria HSI, a missão da agência é investigar, interromper e pôr fim às organizações terroristas e criminosas que buscam movimentos ilegais envolvendo pessoas e tecnologia.

O braço do Departamento de Segurança dos Estados Unidos investiga uma ampla gama de crimes, como terrorismo, ameaças à segurança nacional e internacional, tráfico de drogas, atividade de gangues transnacionais; exploração infantil, contrabando e tráfico humano, lavagem de dinheiro, crimes de guerra, etc.

Operação

A Polícia Civil realizou neste domingo (12) uma operação após descobrir o plano de adolescentes que pretendiam realizar ataques em escolas de São José dos Campos e Caçapava . Três estudantes foram levados à delegacia e liberados após depoimentos.

A operação feita pela Polícia Civil reuniu investigadores da região e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara da Infância e Juventude de Taubaté.

Segundo a polícia, os atos violentos seriam realizados em alusão aos quatro anos do ataque à escola Raul Brasil, em Suzano, e teriam como motivação o bullying.

A investigação, que corre em segredo de Justiça, apura o possível envolvimento de adolescentes no planejamento de ataques em escolas no Vale do Paraíba. A apuração foi iniciada após interceptação de conversas trocadas pelos adolescentes em redes sociais.

Durante a ação deste domingo (12), os adolescentes foram conduzidos a delegacia e ouvidos. Foram apreendidos canivetes, máscaras, caderno com anotações e aparelhos de telefone celular, que devem passar por perícia.

Em depoimento à polícia, um dos adolescentes investigados, disse que os ataques seriam feitos como forma de vingança ao possível bullying sofrido por eles na escola.

As investigações estão concentradas no setor de crimes cibernéticos da Polícia Civil de São Paulo.

