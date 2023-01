Agência nega reajuste na tarifa para travessia de balsa em Alto Paraíso, RO

Balsa é usada no rio Jamari há quatro anos, desde que ponte do rio Jamari foi derrubada por uma das piores cheias na região. Balsa usada na travessia do rio Jamari na RO-459

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Rondônia (Agero) não autorizou um reajuste na tarifa da balsa que é usada para travessia de veículos no rio Jamari, na RO-429, em Alto Paraíso (RO).

O aumento da tarifa seria de 15,38% e estava previsto pata entrar em vigor partir desta sexta-feira (27).

Conforme apurou a Rede Amazônica, a empresa que administra o sistema de balsas foi quem pediu o reajuste, alegando ser “necessário recompor as variações de preço de combustível e inflação.

O gerente-geral da empresa informou à reportagem que, nos últimos três anos, o preço do aço naval subiu mais de 50% e o combustível reajustou mais de 25%, e mesmo assim, segundo ele, desde 2019 o valor da tabela estava congelado e sem alterações.

No entanto, a Agero publicou nesta semana que ‘não autoriza qualquer reajuste da tarifa de embarque do transporte hidroviário quanto a valores para a travessia de veículos na balsa sobre o rio Jamari’.

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos reforçou que eventual alteração das tarifas deverá atender todos os requisitos legais e regulamentares, mediante prévia análise e autorização do estado de Rondônia.

4 anos de balsa

A travessia pela balsa no rio Jamari é um dos principais acessos dos moradores da cidade de Alto Paraíso até a BR-364.

A balsa tem sido usada no local há quatro anos, pois a a antiga sobre o rio ponte foi derrubada na cheia de 2019 e desde então os moradores dependem da travessia pelo rio.

Uma nova ponte está sendo construída no acesso ao município de Alto Paraíso. A obra é de responsabilidade do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER).

Segundo o órgão do governo do estado, os pilares da nova ponte já foram feitos e no momento eles estão na primeira fase da construção do aterro das cabeceiras. A nova ponte de concreto será em mão dupla, com 130 metros de extensão e 8,80 metros de largura.

A previsão era que a ponte ficasse pronta em março, mas agora esse prazo foi estendido até setembro deste ano.

