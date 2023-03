agenda-2030-e-sdgs:-cosa-ne-sanno-gli-italiani?

La quasi totalità degli italiani è a conoscenza del concetto di sostenibilità, che viene definita prevalentemente come l’”adozione di misure in difesa dell’ambiente”. Pensando alle quattro dimensioni dello sviluppo sostenibile, le tematiche legate all’ambiente sono considerate molto rilevanti, secondarie quelle sociali.

L’importanza degli obiettivi dell’Agenda 2030 è universalmente riconosciuta: gli organi di Governo centrali o locali sono identificati come i diretti responsabili del loro raggiungimento, ma anche le grandi aziende hanno un ruolo centrale sia direttamente sia nell’influenzare i comportamenti dei consumatori. Più in generale, gli italiani mostrano livelli crescenti di consapevolezza dell’urgenza della crisi climatica, ma questo non si traduce in effettivi cambiamenti nel modo di agire, perché hanno un’errata percezione in merito ai comportamenti individuali che hanno un maggiore impatto sull’ambiente.

Anche se sottoscritta oltre sette anni fa, è in questi ultimi anni che sentiamo più spesso parlare dell’Agenda 2030 per uno Sviluppo Sostenibile, soprattutto a seguito della centralità che sta ricoprendo nello strutturare obiettivi e convergenze tra le politiche europee. Basti pensare all’European Green Deal e Next Generation EU, due programmi promossi dalla Commissione Europea, il cui fulcro è proprio nell’Agenda 2030, che si è impegnata a mobilitare nel prossimo decennio miliardi di euro in investimenti sostenibili.

Come riportato sul sito officiale dell’ONU, gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile hanno una validità globale, riguardano e coinvolgono tutti i Paesi e le componenti della società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori dell’informazione e cultura. I 17 Goals (Sustainable Development Goals, SDGs) e i 169 target ad essi associati fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo sviluppo che prendono in considerazione in maniera equilibrata tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani.

In Italia, uno straordinario lavoro di sensibilizzazione è portato avanti dall’ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che dal 2016 si impegna per far crescere la consapevolezza, tra le istituzioni, le aziende e le persone del nostro Paese, dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Ipsos, da anni partner di ricerca di ASviS, ha realizzato lo scorso settembre una ricerca per misurare il livello di conoscenza e la percezione di importanza dell’Agenda 2030 e dei 17 SDGs.

Dall’analisi, condotta su un campione di 1200 persone, emerge come la quasi totalità degli italiani è a conoscenza del concetto di sostenibilità (95%), concetto che viene principalmente collegato alla tutela dell’ambiente. Infatti, nel complesso, l’85% delle persone intervistate considera lo sviluppo sostenibile come l’adozione di misure in difesa dell’ecosistema.

In dettaglio, la necessità di conciliare lo sviluppo economico e il rispetto dell’ambiente è citata dal 34% dei rispondenti. Nel 18% dei casi, invece, lo sviluppo sostenibile è “ecologia e basso impatto ambientale”, mentre per il 13% è “conservare le risorse naturali”. Al contrario, solamente il 13% del campione ha fatto riferimento alla sostenibilità sociale, citando principi di etica e responsabilità sociale, incluso coniugare le esigenze di oggi con quelle delle future generazioni (definizione corretta di sviluppo sostenibile, come si legge nel Rapporto Brundtland del 1987).

Anche quando è stato chiesto agli intervistati quale delle quattro dimensioni dello sviluppo sostenibile (ambientale, sociale, economica e istituzionale) fosse la più importante, la dimensione ambientale prevale ancora maggiormente ed è citata per il 36%. Seguita poi da quella sociale (15%), da quella economica (12%) e infine da quella istituzionale (2%). Mentre per il 35% non c’è una vera priorità, ciascuna delle quattro dimensioni deve essere portata avanti di pari passo.

Entrando nel merito della conoscenza dell’Agenda 2030, questa è nota a meno della metà degli intervistati (42%). Tra le fonti di conoscenza principali, il 45% cita il web, il 29% i social media, seguiti da TV (29%) e stampa cartacea (26%). È sui media digitali, quindi, che le conversazioni che ruotano intorno allo sviluppo sostenibile si fanno più frequenti ed incisive.

Prendendo in esame i 17 SDGs, risultano ancora una volta come prioritari quelli che fanno riferimento alla dimensione ambientale: il Goal 13 – Lotta contro il cambiamento climatico (30%), il Goal 7 – Energia pulita e accessibile (29%), il Goal 15 sulla Biodiversità Terrestre (26%) e il Goal 3 – Salute e Benessere sono quelli più citati. Al contrario, gli SDGs che fanno riferimento alla dimensione sociale dell’Agenda 2030, come Sconfiggere la fame, Sconfiggere la povertà e Ridurre le disuguaglianze, sono considerati non di primaria importanza. Anche il Goal 5 – Parità di genere, si trova lontano dai primi posti della classifica (è prioritario solamente per il 9% degli intervistati), nonostante in Italia sia evidente e comprovato un forte gender gap.

Pochissima importanza si dà anche al Goal 17 – Partnership per gli obiettivi, al contrario ritenuto da molti analisti quello più importante, perché senza una vera collaborazione tra tutti i soggetti e le parti in gioco, non sarà possibile raggiungere uno sviluppo che possa definirsi realmente sostenibile.

Ma chi tra istituzioni, imprese e cittadini deve intestarsi maggiormente il compito del cambiamento? Da chi dipende prevalentemente il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030?

Gli organi di Governo centrali o locali sono identificati come i diretti responsabili del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ma anche le grandi aziende hanno un ruolo centrale sia direttamente che nell’influenzare i comportamenti dei consumatori. Infatti, anche i cittadini-consumatori si sentono sempre coinvolti in prima persona e sono consapevoli che possono fare molto attraverso il proprio comportamento quotidiano. Abbiamo poi un quarto di italiani in cui è maturata la consapevolezza che il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 sia responsabilità di tutti.

Ma cosa sta spingendo questo cambiamento? A cosa è dovuta questa nuova presa di coscienza? Non sorprende che la necessità di agire verso uno sviluppo sostenibile per la maggior parte delle persone è frutto dell’accento posto sulla crisi climatica (85%), sebbene anche la crisi politica in Ucraina (75%) oppure la crisi sanitaria legata alla pandemia di Covid-19 (74%) giochino un ruolo chiave.

È chiaro che in Italia, e non solo, preoccupano molto le conseguenze del cambiamento climatico, preoccupazioni che si stanno rilevando al tempo stesso da forte traino verso una maggiore attenzione all’impatto che il nostro modello di sviluppo ha sul Pianeta, soprattutto tra i più giovani. A livello globale, è riconosciuto che siamo di fronte a un’imminente crisi ambientale, basti pensare che, secondo l’indagine Ipsos “What Worries the World”, nel settembre del 2018 il cambiamento climatico era al tredicesimo posto tra le principali preoccupazioni, mentre oggi si posiziona al settimo, scalando ben sei posizioni in quattro anni.

Tuttavia, sebbene le persone mostrino livelli crescenti di consapevolezza rispetto all’urgenza dei cambiamenti climatici, questo non si traduce automaticamente nell’adozione di comportamenti più sostenibili. Le nostre analisi registrano, infatti, ben pochi progressi nell’impiego di stili di vita virtuosi e ancora un’elevata confusione su quali siano le azioni che hanno un maggior impatto sull’ambiente e sulla nostra salute. È il cosiddetto fenomeno del say-do-gap che le nostre ricerche mostrano con chiarezza. Infatti, alla domanda su quali comportamenti green hanno intenzione di adottare nel corso dei prossimi anni per la lotta al cambiamento climatico, il 65% degli italiani dichiara di voler evitare i prodotti con molti imballaggi, il 61% prevede di risparmiare energia in casa e il 58% di risparmiare acqua ed evitare l’acquisto di nuovi prodotti. Purtroppo, queste azioni non sono in realtà quelle più green o quelle capaci di ridurre la quantità di CO2 nell’aria. Questo perché le persone hanno un’errata percezione dei comportamenti da adottare per ridurre la propria impronta sull’ambiente. Ad esempio, un minor packaging o una riduzione degli acquisti sono erroneamente visti come priorità, mentre al contrario azioni che avrebbero un impatto più positivo, come ridurre i voli o passare a una dieta vegana, non sono percepiti come tali.

Pensando anche a quelle che potrebbero essere le azioni concrete introdotte da Governo ed Istituzioni per arrestare il cambiamento climatico, osserviamo ancora una volta come meno della metà delle persone intervistate dichiara di sostenere azioni che potrebbero avere un effettivo impatto. Come, ad esempio, il divieto di accesso ai veicoli a benzina nelle aree centrali delle città, l’aumento delle tasse sui viaggi e spostamenti più dannosi per l’ambiente, l’aumento delle tasse sui prodotti alimentari (in particolar modo carne rossa e prodotti lattiero-caseari) e su quelle da fonti non rinnovabili (quali gas o petrolio).

In conclusione, da un’analisi complessiva possiamo dire che negli ultimi anni è aumentata notevolmente nell’opinione pubblica la paura legata al cambiamento climatico, paura che sta facendo da apripista per una maggiore sensibilità verso i temi legati alla sostenibilità. Questo però non si traduce automaticamente in chiari cambiamenti nel modo in cui si intende agire per rispondere a questa emergenza. Le persone, infatti, si dichiarano maggiormente favorevoli a sostenere azioni quali sussidi governativi per le tecnologie ambientali, modifica dei prezzi e incentivi per i prodotti ecologici. Mentre, al contrario, le politiche più dure riguardanti un aumento delle tasse sugli spostamenti più dannosi per l’ambiente, sui prodotti alimentari e sulle fonti non rinnovabili ricevono poco sostegno da parte dei nostri intervistati a livello sia nazionale che internazionale.

Alzando lo sguardo, emerge come anche sul concetto stesso di Sviluppo Sostenibile ci sia ancora molta attività educativa da fare. Come indicato all’interno della stessa Agenda 2030, la sostenibilità non è solamente una questione puramente ambientale. Anche in questo caso manca ancora una piena consapevolezza riguardo la necessità di adottare un approccio integrato e misure concrete per affrontare un importante cambio di paradigma socioeconomico, che metta sullo stesso piano la lotta ai cambiamenti climatici e quella alle disuguaglianze. L’attuazione dell’Agenda 2030 richiede un focus a 360° su tutte e quattro le declinazioni dello sviluppo sostenibile – ambientale, economica, sociale ed istituzionale – e un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori dell’informazione.

L’articolo Agenda 2030 e SDGs: cosa ne sanno gli italiani? proviene da The Map Report.

