Agendamento para emissão de RG passa a ser diário em Porto Velho; saiba como solicitar

Diariamente os agendamentos podem ser feitos na Unidade do Tudo Aqui do Shopping de Porto Velho. Emissão de RGs em Rondônia

Prefeitura de Vilhena/Divulgação

A emissão de Registro Geral (RG) é a maior demanda do Tudo Aqui em Porto Velho. Por isso, a partir desta segunda-feira (6), os agendamentos de 1º e 2º vias serão realizados diariamente na unidade do Shopping da capital, localizado na Av. Rio Madeira, 3288.

Os agendamentos podem ser feitos presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Antes o agendamento presencial acontecia somente às segundas.

Como solicitar a emissão?

Para pedir 1º ou 2º via, os interessados podem comparecer no Tudo Aqui do Shopping portando os seguintes documentos:

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) – cópia simples;

2 Fotos 3×4 (iguais e recentes, com fundo branco);

Comprovante de Residência atualizado – cópia simples.

Atenção aos casos especiais:

Se for menor de 18 anos, deve estar acompanhado do responsável;

Os solteiros devem apresentar Certidão de Nascimento – original (ou cópia autenticada até 01 ano) e cópia simples;

Os casados precisam levar a Certidão de Casamento – original (ou cópia autenticada até 1 ano) e cópia simples;

Os divorciados ou separados judicialmente, devem ter em mãos também, a Certidão de Casamento com averbação – original (ou cópia autenticada até 1 ano) e cópia simples;

Os viúvos devem levar ainda a Certidão de Casamento com averbação do óbito ou Certidão de Casamento + Certidão de Óbito – original (ou cópia autenticada até 1 ano) e cópia simples.

Brasileiros naturalizados

Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, também podem ter acesso ao serviço de emissão de RG no Tudo Aqui.

O brasileiro naturalizado, menor de 18 anos, tem que apresentar Certidão de Nascimento trasladada em Cartório de 1º Ofício no Brasil – original (ou cópia autenticada até 1 ano) e cópia simples.

Quem for maior de idade deve apresentar Certidão de Nascimento ou Casamento trasladada em Cartório de 1º Ofício no Brasil e com anotação de opção de nacionalidade – original (ou cópia autenticada até 1 ano) e cópia simples.

Vittorio Ferla